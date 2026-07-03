Na Hvaru izgorio katamaran i potonuo na morsko dno

Katamaran koji je bio usidren u luci Tiha, uvala Srednja lokva na Hvaru, u petak je zahvatio požar te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari Grad. "Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30 sati nakon čega su na teren upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovijoj informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno", rekao je Hini u petak kasno navečer zapovjednik DVD-a Stari Grad Antoni Ivanković. Po njegovim riječima u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih.
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Plovila bi trebala imati obavezno osiguranje kako bi se odmah naplatila ovakva šteta za podmorje i uznemiravanje ostalih gostiju / stanovnika područja. Na žalost nautičari se tretiraju kao neka povlaštena vrsta.