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Srbin odgovorio Hrvatu na pitanje: 'Druže samo izvoli. I bez brige. Gdje god u Srbiji'

Pogled na grad Bačka Palanka
Zvonimir Barisin
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.06.2026.
u 16:26

Svi znamo da možeš otići u Beograd ili Novi Sad i da te nitko neće dirati. Mislim da je slično i u Hrvatskoj, ako Srbin dođe u Zagreb, neće imati nikakvih problema. Mene više zanima kako je u manjim gradovima, stoji u objaavi na Redditu.

Jedno pitanje na Redditu izazvalo je raspravu nakon što je netko postavio pitanje je li sigurno da Hrvat posjeti manje mjesto u Srbiji. Većina komentara bila je ista. Ljudi iz Srbije podijelili su svoja iskustva, a javili su se i neki Hrvati. "Je li sigurno za Hrvata posjetiti manje mjesto u Srbiji? Ovo nije trol pitanje, nego iskreno pitam. Svi znamo da možeš otići u Beograd ili Novi Sad i da te nitko neće dirati. Mislim da je slično i u Hrvatskoj, ako Srbin dođe u Zagreb, neće imati nikakvih problema. Mene više zanima kako je u manjim gradovima, recimo u Subotici, Nišu ili čak nekim selima. Je li glupo razmišljati o tome?", objavio je korisnik. "Iskreno, moja procjena je da je i u Hrvatskoj tako da se u nekom vrlo malom mjestu od par tisuća stanovnika teoretski može dogoditi neki neugodan incident. Vjerojatno ne bi, ali nije nemoguće", "Kad sam bio u Srbiji, mogu reći da sam imao veoma pozitivno iskustvo. Ljudi su bili ljubazni, prijatni i osjećao sam se dobrodošlo. Baš mi se svidjelo. Moram priznati da sam se uvijek dobro sa Srbima razumio zato što sam u Švicarskoj odrastao i samo sam dobra iskustva imao, s Bosancima isto. Što vi mislite o tome?", dodao je u objavi. 

"Gladan nećeš ostati sigurno gdje god da odeš. Kakve veze ima što si iz Hrvatske, ako si OK lik i ljudi će biti OK prema tebi. Ima budala naravno kao i svuda, ali 99% ne bi imao problem. Iz malog grada sam, da ti se pokvari auto i da me pitaš gdje, mogu ti samo reći da bi te svi odrali, a deru i nas",  "Druže samo izvoli. I bez brige. Gdje god u Srbiji!", napisali su neki. 

Netko je podijelio svoje iskustvo u Hrvatskoj. Kaže da je posjetio jedan otok u Hrvatskoj od par stotina ljudi i da nije imao nikakvo neugodno iskustvo, dodajući i da razmišlja da se preseli. "Ista stvar važi i u Srbiji. Puno pozdrava", poručio je korisnik.

"Subotica je multikulturan grad kao i većina Vojvodine i nikad nisam čuo da je netko pravio nekom problem zbog nacionalnosti osim ako ne provociraš prvi. Isto mislim da je tako i u Nišu i u manjim mjestima. Ja živim u blizini Novog Sada gdje smo u mjestu desetljećima susjedi s Mađarima i nikad nije bio problem nikakav, naprotiv, svatko će ti pomoći ako negdje zagusti jer se maltene svi poznaju. Vidio sam sto puta ovdje hrvatske tablice i nikad nijedan incident nije bio, meni je dolazila rodbina iz Novog Vinodolskog oduševili se ljudi", napisao je korisnik iz Subotice. 

"Nišlija ovdje, nećeš imati nikakvih problema. Redovno viđam HR tablice, baš danas vidio ZG, imam i prijatelje iz Rijeke koji često dolaze. Ja sutra putujem za Rijeku pa za Pulu, bio tamo mnogo puta. Nikad problem", napisao je jedan čovjek.

Susjedi Hrvati u malo mjesto non stop dolaze, nikada nikakav problem. Ja isto u Hrvatskoj nisam imao nikakvu neugodnost, poručio je drugi. "Budi bez brige, nitko te neće dirati", jedna je od poruka Hrvatu. .

Jedan korisnik kazao je da kada vidi hrvatske tablice, prvo što pomisli je da netko ima rodbinu, prijatelje, kumove, ili da je netko odavde. a radi u Hrvatskoj. "Ne postoji misao da napravim neko zlo, ponudio bih se da pomognem ako mogu nekako. Vjerujem da većina ovako razmišlja. Mislim da je u manjim sredinama tipa sela još bolja situacija, napisao je dodajući: "Budala ima svuda, ali mislim da je to malo vjerojatno.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Jedan predmet može vas spasiti od krpelja: Sve što trebate jest staviti ga u džep

Ključne riječi
Hrvatska Srbija Hrvati Srbi

Komentara 26

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Avatar Backup
Backup
16:54 28.06.2026.

Radi se non-stop psihološko uvjetovanje srbijom. Najčešće kroz uspoređivanja, pa nekakva nadmetanja, i onda se naivan puk navuče pa kao "mi protiv njih" itd. A najbolje bi učinili da ignoriraju, jer sve što to čini je pozicioniranje Hrvatske kao nekog "para" srbiji i obratno. Kao, sve moramo s njima uspoređivati, oni su nam nekakav usporednik, nekakav "benchmark". Valjda nemamo s kime, očito, iako smo članica EU, makar medijsko-kulturni prostor tu činjenicu posve ignorirao. Pa da.

Avatar horuk
horuk
17:50 28.06.2026.

Kada pomislim da su nas bahato napali prije 36 godina, da su se i prije toga bahatili, da su počinili toliko zločina, pobili preko 400 djece, Vukovar, Dubrovnik, Srebrenica... da ih većina bira krajne desne ekstremiste koji su kvazi neprekidno na vlasti. I sada trebam vjerovati da oni neće ništa. 😂🤣😂🤣😂

ZA
zagi101
17:00 28.06.2026.

ne bih hvala, sa Srbima imam uglavnom loša iskustva

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