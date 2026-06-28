Novo otkriće: Jedva ćemo izbjeći uništenje, dogodit će se nešto nevjerojatno

Godinama se smatralo da će naš planet za otprilike pet milijardi godina biti uništen kada Sunce 'proguta' Zemlju. No nova znanstvena studija donosi znatno optimističniju prognozu. Zemlja bi mogla preživjeti 'Sunčevu smrt'. Znanstvenici sada vjeruju da će Sunčevi posljednji trenuci, umjesto da progutaju naš planet, zapravo izgurati Zemlju dalje u svemir, čime bi se jedva izbjeglo potpuno uništenje. Prema njihovim simulacijama, Mars bi također mogao biti pošteđen vatrene sudbine, dok Merkur i Venera neće imati sreće, vjerojatno će biti progutana. Glavni autor studije, Mats Esseldeurs, sa Sveučilišta u Leuvenu u Belgiji, objašnjava da sudbina Zemlje ovisi o delikatnoj ravnoteži između dviju suprotstavljenih sila. S jedne strane su plimne gravitacijske sile koje bi povukle Zemlju prema Suncu, a s druge strane je snažan vanjski potisak solarnih vjetrova nastalih zbog gubitka mase Sunca tijekom njegovog širenja. "Ako prevladaju plimne interakcije, Zemlja će biti obavijena Suncem. Ako pak prevlada gubitak mase Sunca, Zemlja će prijeći u orbitu veću od radijusa svoje zvijezde", rekao je Esseldeurs.

Zvijezde poput našeg Sunca ostaju stabilne samo dok imaju dovoljno vodika za nuklearnu fuziju u jezgri. Kada vodik počne nestajati, ravnoteža se narušava, jezgra se urušava, a zatim se vanjski slojevi šire i hlade, pretvarajući Sunce u 'crvenog diva' koji može biti i do tisuću puta veći nego danas. Dosad se smatralo da će efekt tzv. plimne disipacije – gdje Zemljina gravitacija stvara valove na površini Sunca koji djeluju kao kočnica – polako povući naš planet prema Suncu i dovesti do njegovog uništenja. Međutim, Esseldeurs i njegovi kolege tvrde da se ta pretpostavka temeljila na nedovoljno preciznom razumijevanju plimnih sila u zvijezdama.

Koristeći napredne računalne modele i promatranja obližnje zvijezde L2 Puppis, koju nazivaju 'Sunčevim starim rođakom', znanstvenici su zaključili da je utjecaj plimnih sila znatno slabiji nego što se prije mislilo. Kombinirajući to s procjenama gubitka mase Sunca, došli su do zaključka da bi Zemlja mogla biti odgurnuta na sigurniju orbitu. Koautor studije, dr. Stephane Mathis iz francuskog centra CEA Paris-Saclay, ističe: "Bolje razumijevanje fizike plime i oseke te najnaprednija ograničenja koja imamo na gubitak mase omogućuju nam da kažemo da bi se Zemlja mogla udaljiti od Sunca, suprotno onome što je prije predviđeno"

Ipak, znanstvenici upozoravaju da sudbina Zemlje još uvijek nije sigurna. Razlika između preživljavanja i uništenja izuzetno je osjetljiva na male promjene u procjenama. U radu objavljenom u prestižnom časopisu Astronomy & Astrophysics autori zaključuju: "S obzirom na trenutne nesigurnosti u stopama gubitka mase, konačna sudbina Zemlje ostaje neizvjesna", piše Daily Mail.