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HIT SNIMKA

VIDEO Zaboravite 'paradajz turiste', ovi su otišli korak dalje: Pogledajte što rade na plaži

plaža
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 07:41

Na društvenim mrežama ovih se dana proširio video snimljen na jednoj plaži u Marseilleu, jednom od najpoznatijih francuskih ljetovališta, koji je mnoge iznenadio

Ljetna sezona na Jadranu svake godine otvara rasprave o takozvanim "paradajz turistima", gostima koji na odmor dolaze s punim prijenosnim hladnjacima hrane i pića kako bi što više uštedjeli tijekom boravka. No čini se da takve navike nisu rezervirane samo za hrvatsku obalu. Na društvenim mrežama ovih se dana proširio video snimljen na jednoj plaži u Marseilleu, jednom od najpoznatijih francuskih ljetovališta, koji je mnoge iznenadio. Umjesto sendviča, rajčica ili pašteta, turisti su usred plaže zapalili vatru i pripremili pravi roštilj.

Snimka je objavljena na Instagramu uz opis: "Ništa nije bolje od ljeta u Europi", a prizor je ubrzo izazvao brojne komentare korisnika. Pojam "paradajz turisti" u Hrvatskoj se godinama koristi za goste koji na ljetovanje dolaze s unaprijed pripremljenim obrocima kako bi smanjili troškove. U njihovim hladnjacima često se nalaze meso, salate, sarma, voće, povrće, grickalice i razne druge namirnice. Takvim se turistima često pripisuju i navike poput naručivanja samo jednog pića za više osoba u kafićima ili donošenja cjelodnevnih obroka na plažu umjesto odlaska u restorane i ugostiteljske objekte.

Nekada se izraz uglavnom povezivao s gostima iz istočne Europe ili turistima slabije platežne moći iz zapadnih zemalja, no prizori iz Marseillea pokazuju da štednja na godišnjem odmoru očito ne poznaje granice. Ako je suditi prema viralnoj snimci, Francuzi bi uskoro mogli dobiti vlastitu verziju "paradajz turista". Samo što se ondje, umjesto rajčica i sendviča, na plaži okreću kobasice i odresci pa bi prikladniji naziv možda bio - "roštilj turisti".

*Uz korištenje AI-a. 
FOTO Objavljena lista najljepših plaža: Na popisu se našle i četiri hrvatske ljepotice, pogledajte gdje se nalaze
plaža
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Ključne riječi
turistička sezona plaža turisti

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