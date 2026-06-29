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NEMA NI GUME, NI FELGE...

Splićanin stao pomoći neznancu na autocesti, a sada ga javno proziva: 'Hvala mu što je ispao kreten'

Mjenjanje gume
Foto: Unsplash
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 09:02

– Ne gubiti povjerenje i dobrotu. Siguran sam da nas je više dobrih i dobronamjernih nego ovih drugih. Njemu na dušu i čast – kazao je jedan od korisnika.

Jedan vozač ostao je bez svoje rezervne gume nakon što je na autocesti u smjeru Ploča odlučio pomoći nepoznatom čovjeku kojem je pukla guma. Iako su dogovorili da će mu gumu vratiti čim ponovno dođe u Split, tvrdi da se drugi vozač nakon toga prestao javljati.

Svoje neugodno iskustvo podijelio je u Facebook grupi "Prometne zgode i nezgode", gdje je opisao kako je u dobroj vjeri stao pomoći vozaču Audija koji je s pratnjom putovao prema Orebiću. "Htio bih zahvaliti gospodinu kojem sam stao na autocesti u smjeru Ploča jer je dotičnome pukla guma na Audiju. Ponudio sam mu pomoć i dao mu svoju rezervnu gumu. Zamijenio ju je da može nastaviti putovanje s gospođom prema Orebiću.

Razmijenili smo brojeve i dogovorili se da, kad dođe u Split, preuzmem rezervnu gumu. Čuli smo se nakon par dana, rekao je da ga zovem sutra da se dogovorimo, i od tada mi se više ne želi javiti na mobitel. Pa eto, da mu zahvalim što je ispao kreten i neće da se javi niti da vrati felgu", napisao je razočarani vozač.

Njegova objava ubrzo je privukla velik broj komentara, a mnogi su stali na njegovu stranu i poručili mu da ne dopusti da ga ovo iskustvo obeshrabri u pomaganju drugima. "Ne gubiti povjerenje i dobrotu. Siguran sam da nas je više dobrih i dobronamjernih nego ovih drugih. Njemu na dušu i čast."

"E, za to moraš imat obraz ko đon kopačke... Nemoj se uznemiravat, takvih neljudi uvijek je bilo i bit će. Ti si pokazao da si čovjek, a on nula."

"Bez brige, karma će svoje odradit."

"Ostavite broj javno... zvat ćemo ga 24/7... neće imati mira uopće..."

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Ključne riječi
promet Vozač Split rezervna guma

Komentara 8

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Avatar FACA00
FACA00
10:29 29.06.2026.

Dabogda mu rogovi narasli dok putuje sa tuđom gumom...

Avatar moreplovac
moreplovac
12:58 29.06.2026.

Vjerojatno mu se pokvario mobitel. Traži nekoga, koji će mu pokloniti novi.

TP
The_Point
11:00 29.06.2026.

Gesta je vrijedna hvale. Mislim da bih i ja učinio isto, ali bih osim broja mobitela zapisao i registarski broj. Onda bih ovakav postupak mogao prijaviti policiji.

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