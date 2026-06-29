Arhitekt otkrio novi trend koji se širi među elitom: To su ljudi iz vlade, vojske, bogati pojedinci...

Britanski arhitekt Philip Pauley postao je traženi stručnjak među bogatima koji se pripremaju za najgori scenarij kraj svijeta. Gradi podzemne komplekse u kojim se može živjeti godinama. Osnovao je tvrtku Pauley Interactive i savjetovao je američku mornaricu te surađivao s jednim od najvećih svjetskih proizvođača oružja, BAE Systemsom. Njegovi klijenti su, kako tvrdi ljudi iz vlade, vojske i bogataši koji žele preživjeti apokalipsu. "Puno je aktivnosti u tijeku.To se brzo razvija za odabranu grupu ljudi. Postoji mnogo ljudi koji grade bunkere za preživljavanje za različite klijente", rekao je. Bunkeri koje gradi mogu biti veličine hangara za zrakoplove i opremljeni privatnim sobama, zajedničkim prostorima i rekreacijskim sadržajima. Pauley naglašava da bogati klijenti ne žele boraviti u skučenim i sivim uvjetima. "Oprema je luksuzna i domaća", kaže on. Cijena gradnje seže u stotine milijuna dolara, a sve se radi pod velom tajnosti.

Većina postojećih bunkera, prema Pauleyu, premala je i predviđena samo za preživljavanje od nekoliko mjeseci do najviše godinu dana. Smatra da se moramo pripremati na duže razdoblje, desetljeće ili više, zbog mogućih katastrofa poput udara velikog asteroida, nuklearnog rata, pandemije ili potpunog kolapsa klimatskog sustava i globalne opskrbe hranom. "Nije to širenje panike, već priprema. Ako velik asteroid pogodi Zemlju, možda ćete morati biti pod zemljom deset godina ili više dok površina ne postane ponovno podnošljiva", dodaje za Daily Mail.

Njegov cilj su potpuno samodostatni sustavi koji repliciraju zemaljske biome s hidroponskim i akvaponskim farmama, velikim akvarijima za jestive ribe, sustavima za čišćenje CO2 i recikliranje. Hrana bi bila uglavnom vegetarijanska, s naglaskom na proteinske izvore iz insekata i gljiva. Da bi se smanjila psihološka šteta od dugog boravka pod zemljom, bunkeri su dizajnirani da budu svijetli i prozračni: bijeli prostori, drveće, zelenilo, LED rasvjeta koja simulira dan i noć te umjetni prozori s pogledima.

Iako priznaje da je nemoguće izgraditi bunker dovoljno velik za cijelo čovječanstvo, njegov cilj je spasiti "sjeme čovječanstva" – ljudsku sjemenku koja može ponovno procvasti kada uvjeti to dopuste. "Sjeme može ostati neaktivno desetljećima, ali kada uvjeti budu povoljni, ponovno će oživjeti. Radi se o stvaranju ljudske banke sjemena za najgore scenarije", zaključuje Philip Pauley.