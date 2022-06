Davor Matijević reagirao na istup Ivice Puljka: 'Ne volim kada se predstavljaju da su nešto što nisu'

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Splita Davor Matijević osvrnuo se današnji istup kandidata Centra Ivice Puljka koji je tražio da se glasovi ''ne rasipaju'' objavom na svom Facebook profilu gdje je napisao poduži status.

-Do sad se nisam nijednom osvrnuo na protukandidate u kampanji, ali moram reagirati na današnji istup Ivice Puljka u kojem traži da se glasovi ne rasipaju pa bi, valjda, trebalo dati sve glasove samo njemu. Iako se Puljci žele predstaviti kao jedina alternativa, oni su od vrijednosti u koje vjerujemo i zbog kojih se bavimo politikom udaljeni svjetlosnim godinama. Ivici Puljku su vrijednosti poput prava radnika, brige o najstarijim građanima ili osoba sa invaliditetom, mladim parovima koji ne mogu imati djecu ili ne mogu sebi priuštiti stan u Splitu nebitne, osim ako mu ne budu uvjet za opstati na vlasti- započeo je objavu Matijević pa dodao:

-Evo samo neke od inicijativa koje mi je odbio podržati: lifter za osobe sa invaliditetom na bazenu, igralište za djecu sa teškoćama na Zvončacu, odbio je fond za medicinski potpomognutu oplodnju, nije iskoristio fond za subvencioniranje ugradnje dizala, besplatna marenda u školama, građanski odgoj, energetska obnova zgrada, smanjenje prireza sa 15% na 9%, odbio je 5 lokacija za gradnju POS-ovih stanova i stanove za najam, odbio je odluku koja financijski pomaže rad vijeća nacionalnih manjina, odbio je spajanje gradskih tvrtki zbog racionalizacije poslovanja te niz drugih... Ne vjerujete meni? Pitajte osobe sa invaliditetom i udruge koje ih predstavljaju je li im taj čovjek ukinuo prijevoz za slijepe pa ga vratio tek nakon pritisaka. Pitajte nacionalne manjine je li im 2 puta odbio podržati odluku koja im olakšava rad njihovih vijeća.

-Pitajte umirovljenike jesu li dobili božićnicu ili uskrsnicu i kad im je bio natječaj za ugradnju liftova. Pitajte parove koji se ne mogu ostvariti kao roditelji prirodnim putem jesu li dobili pomoć Grada? Pitajte škverane je l' ih ikad spomenuo, a da ne govorim da im je ponudio pomoć pa makar jednokratnu. Nije ni mogao jer je ukinuo Fond za jednokratnu pomoć. Glas za Puljka je glas protiv socijaldemokratskih vrijednosti, protiv brige za radnike, protiv brige za sve koji nisu elita i glas za liberalne vrijednosti i čovjeka koji je „fake”. Svadio se sa svima do sada, prevario je svakog političkog partnera do sada, vrijeđao je sve redom od Jakova Prkića, Bože Petrova i mene. SDP je izbacio iz suradnje jer sam se "drznuo” predložiti smanjenje prireza sa 15% na 9% iako vam je i on to obećavao u svojoj kampanji- ističe kandidat za gradonačelnika.

-Poštujem to da su Puljci liberali koji imaju druge vrijednosti, al ne volim kad se predstavljaju da su nešto što nisu. Poštujem sve svoje kolege i ima jako dobrih ljudi i na listi Možemo i Pametno koji zastupaju slične vrijednosti kao i ja, ali te vrijednosti, nažalost, Ivica Puljak ne zastupa. Splite, imaš izbor i to jako dobar. Nama su svi jednako bitni! -zaključio je Matijević.

Inače, Puljak je danas na konferenciji za novinare pozvao građane da izađu na izbore "i donesu čvrstu odluku da se taj grad više nikada ne vrati u ruke mafijaša, lopova i kriminalaca".

"Ako građani Splita ne izađu ne izbore, onda se grad može vratiti u ruke onih koji bi ga prodali za jednu terasu", kazao je Puljak na konferenciji za novinare.