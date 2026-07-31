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DRAMA KOD LUČKOG

VIDEO Sumanuta vožnja na A1: Kamion jurio u suprotnom smjeru pa izazvao nesreću

Screenshot/24sata
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 09:59
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Policija je reagirala odmah nakon dojave, no vozač je u međuvremenu udario u automobil

Vozač manjeg kamiona jutros je na autocesti A1 kod Lučkog vozio u suprotnom smjeru, nakon čega je izazvao prometnu nesreću. Slučaj je snimio građanin koji je svemu svjedočio, koji je odmah obavijestio policiju. – Vidio sam ga kako juri i odmah nazvao policiju. Bio je u zaustavnom traku, nije ni pokušao stati, rekao je za 24sata. Dodao je da je na vozilu uočio strane registarske oznake.

Policija je reagirala odmah nakon dojave, no vozač je u međuvremenu udario u automobil koji se propisno kretao desnim prometnim trakom prema Zagrebu. – Oko 8.30 sati imali smo dojavu o prometnoj nesreći koja je bila na autocesti A1 iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. Kamion, koji je vozio u suprotnom smjeru udario je u drugo vozilo, rekli su iz policije. U nesreći, srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta. Promet se na toj dionici zasad odvija bez većih poteškoća. Video pogledajte OVDJE.

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Ključne riječi
prometni prekršaj autocesta cesta kamion

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