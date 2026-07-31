VIDEO Sumanuta vožnja na A1: Kamion jurio u suprotnom smjeru pa izazvao nesreću

Vozač manjeg kamiona jutros je na autocesti A1 kod Lučkog vozio u suprotnom smjeru, nakon čega je izazvao prometnu nesreću. Slučaj je snimio građanin koji je svemu svjedočio, koji je odmah obavijestio policiju. – Vidio sam ga kako juri i odmah nazvao policiju. Bio je u zaustavnom traku, nije ni pokušao stati, rekao je za 24sata. Dodao je da je na vozilu uočio strane registarske oznake.

Policija je reagirala odmah nakon dojave, no vozač je u međuvremenu udario u automobil koji se propisno kretao desnim prometnim trakom prema Zagrebu. – Oko 8.30 sati imali smo dojavu o prometnoj nesreći koja je bila na autocesti A1 iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. Kamion, koji je vozio u suprotnom smjeru udario je u drugo vozilo, rekli su iz policije. U nesreći, srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta. Promet se na toj dionici zasad odvija bez većih poteškoća. Video pogledajte OVDJE .