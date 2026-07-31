Odgovorna vožnja - temelj sigurnosti na autocestama

Autoceste su najsigurnije i najudobnije prometnice, no njihova sigurnost u najvećoj mjeri ovisi o ponašanju svakog vozača. Hrvatske autoceste d.o.o. podsjećaju da je sigurna vožnja rezultat niza jednostavnih, ali presudnih radnji: pravilnog planiranja putovanja, prilagodbe brzine, održavanja sigurnosnog razmaka, poštivanja signalizacije te odgovornog reagiranja u izvanrednim situacijama. Čak i najbolje projektirana prometnica ne može nadomjestiti nedostatak odgovorne vožnje.

Ljudski faktor ima ključnu ulogu u sigurnosti prometa. Zato je važno obratiti posebnu pažnju na planiranje vožnje, ulazak i silazak s autoceste, prolazak kroz čvorove i tunele, prilagođavanje brzine različitim okolnostima, učinkovito opažanje situacije u prometu te praćenje oznaka i znakova upozorenja. Autoceste jesu najsigurnije prometnice, no kada se nesreće dogode, posljedice su često teške upravo zbog većih brzina.

Vozače podsjećamo da je važno redovito provjeravati brzinomjer - često nismo svjesni stvarne brzine kojom vozimo. Najčešći uzroci prometnih nesreća su neprilagođena brzina i, posljednjih godina, sve izraženija distrakcija, najčešće zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. U kombinaciji s visokim ljetnim temperaturama, koje dodatno povećavaju umor vozača, rizik se značajno povećava. Zato je važno češće odmarati, rashladiti se i voziti koncentrirano.

Planiranje i odgovorno ponašanje

Prije ulaska na autocestu važno je procijeniti uvjete na cesti, vremensku prognozu i stanje prometa. Autocesta je dinamičan sustav koji zahtijeva stalnu pažnju: od prilaza čvorovima, tunelima i odmorištima do praćenja prometnih znakova, info-displeja i poruka o ograničenjima.

Vozači se potiču na kontinuirano opažanje situacije oko sebe, predviđanje mogućih opasnosti i održavanje visoke razine odgovornosti u svakom trenutku. Za dodatne savjete o sigurnosti možete pogledati sigurnosne preporuke.

Brzina i razmak - temelj sigurnosti

Prilagodba brzine uvjetima na cesti ključna je za sigurnu vožnju. Vidljivost, gustoći i intenzitetu prometa, vremenskim uvjetima i situaciji na autocesti.

Održavanje sigurnosnog razmaka jedan je od najvažnijih elemenata prevencije nesreća. Pri najvišoj dopuštenoj brzini na autocesti od 130 km/h preporučeni razmak iznosi dvije sekunde, odnosno oko 70 metara. Pravilan razmak omogućuje pravovremenu reakciju i smanjuje rizik od naleta na vozilo ispred.

Hitni koridor - prostor koji spašava život

U slučaju nesreće, hitni koridor omogućuje interventnim službama brz i siguran prolazak do mjesta događaja. Pravilo je jednostavno: vozila u desnoj traci pomiču se udesno, a vozila u lijevoj ulijevo. Taj mali pomak stvara prostor koji za unesrećene znači pravovremenu pomoć.

Vožnja u posebnim uvjetima

Jaki udari vjetra: pojedine dionice autoceste mogu biti privremeno zatvorene radi sigurnosti.

pojedine dionice autoceste mogu biti privremeno zatvorene radi sigurnosti. Magla: uključiti kratka svjetla i svjetla za maglu, voziti sporije i izbjegavati pretjecanje.

uključiti kratka svjetla i svjetla za maglu, voziti sporije i izbjegavati pretjecanje. Tuneli: uključiti kratka svjetla, skinuti sunčane naočale, pratiti signalizaciju i koristiti ugibališta samo u nuždi.

uključiti kratka svjetla, skinuti sunčane naočale, pratiti signalizaciju i koristiti ugibališta samo u nuždi. Zastoji: uključiti sva četiri pokazivača smjera i pratiti prometne informacije putem RDS sustava.

Kvar ili nesreća – postupci koji štite život

U slučaju kvara, vozilo treba:

zaustaviti na zaustavnoj traci ili SOS ugibalištu

uključiti sva četiri pokazivača smjera

obući reflektirajući prsluk

postaviti sigurnosni trokut na preporučenoj udaljenosti (100 m na autocesti)

Izvedite sve putnike iz vozila

Sklonite se iza zaštitne ograde

Pozovite pomoć na cesti

Odgovorna vožnja - zajednička obveza

Sigurnost na autocestama rezultat je suradnje vozača, prometne policije, interventnih službi i djelatnika HAC-a. Odgovorno ponašanje, pravovremena reakcija i poštivanje pravila ključni su za siguran dolazak na odredište.

Često gledajte na brzinomjer, niste niti svjesni koliko brzo vozite!

Ne vozite umorni, zaustavite se i odmorite!

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Hrvatske autoceste žele vam siguran put i ugodan dolazak na odredište.