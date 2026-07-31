VIDEO Ukrajinski dronovi pogodili srce ruske logistike? U plamenu skladište najvećeg internetskog trgovca i velika rafinerija

Ukrajinski dronovi tijekom noći izveli su novi val napada na ciljeve u Rusiji, a među metama su se, prema dostupnim informacijama, našli logistički centar najveće ruske internetske trgovine Wildberries te dvije naftne rafinerije u Volgogradskoj oblasti i Krasnodarskom kraju. Ruske vlasti potvrdile su da je riječ o velikom napadu na područje Volgograda, pri čemu je ozlijeđeno pet osoba, no nisu otkrile koji su objekti pogođeni. Prema navodima neovisnog ruskog kanala Exilenova, pogođen je distribucijski centar tvrtke Wildberries u Volgogradu. Riječ je o logističkom kompleksu površine oko 44.000 četvornih metara koji opslužuje velik dio regije. Te informacije zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Isti izvor tvrdi i da je meta napada bila rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji. U toj se rafineriji proizvode benzin, dizelsko i avionsko gorivo te drugi naftni derivati. Za sada nije poznato kolika je šteta nastala niti je li proizvodnja prekinuta. Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov izjavio je da su nakon masovnog napada izbili požari u industrijskom postrojenju i skladišnom kompleksu, ali nije želio otkriti o kojim se objektima radi. - U napadu je ozlijeđeno pet osoba, a na više lokacija izbili su požari, poručio je Bočarov.

Ukrainian attack drones hit another Russian Wildberries e-commerce distribution center in the city of Volgograd this morning, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/amRUw4ouCN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2026

Požar je tijekom noći zabilježen i u rafineriji u Tuapseu, gradu na obali Crnog mora u Krasnodarskom kraju. Uzrok izbijanja požara zasad nije službeno potvrđen. Riječ je o postrojenju koje je i ranije bilo na meti ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivno gađa rusku energetsku infrastrukturu, ponajprije rafinerije i skladišta goriva, nastojeći smanjiti prihode kojima Moskva financira rat te otežati opskrbu ruskih oružanih snaga.

Posljednjih tjedana sve češća meta postaju i logistički centri kompanije Wildberries, najveće ruske platforme za internetsku trgovinu koja drži gotovo polovicu tamošnjeg tržišta e-trgovine. Prema dostupnim podacima, od sredine srpnja pogođeno je najmanje osam logističkih objekata tvrtke, a u prvim napadima poginulo je osam zaposlenika. Kompanija je ranije objavila da su napadi zahvatili više od deset posto njezinih logističkih kapaciteta.

Drone attack on Russia: oil refineries and Wildberries warehouses are on fire.



▪️ In Volgograd, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery and a Wildberries logistics center are burning.



▪️ In Kaspiysk, Dagestan, residents report drone attacks and explosions in the port… pic.twitter.com/lsm2ghOt2f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2026

Ukrajinske vlasti tvrde da se dio skladišta koristi i za opskrbu ruske vojske. Na platformi Wildberries, među ostalim, prodaju se pancirni prsluci, radiouređaji, optički kabeli i druga oprema koja može imati vojnu namjenu. Nakon posljednjih napada tvrtka je, prema pisanju ruskih medija, iz rezultata pretraživanja uklonila proizvode povezane s izrazom "specijalna vojna operacija", kako Kremlj službeno naziva rat u Ukrajini.