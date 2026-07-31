Afrički zrak 'prži' Hrvatsku, meteorolog upozorio: Vrućina neće stati nakon vikenda, evo kada stiže vrhunac toplinskog vala

Hrvatsku očekuje nekoliko iznimno vrućih dana, a prema prognozama meteorologa, toplinski val neće završiti ni nakon vikenda. Sunčano i stabilno vrijeme zadržat će se tijekom cijelog početka kolovoza, dok će temperature u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 40 stupnjeva Celzijevih. Kako za RTL prognozira meteorolog Dorian Ribarić, Hrvatska se nalazi pod utjecajem snažne anticiklone koja prema našim krajevima donosi vrlo topao zrak sa sjevera Afrike. Upravo će takva sinoptička situacija omogućiti daljnji rast temperatura, a vrućine će se nastaviti i tijekom idućeg tjedna.

- Nalazimo se u prostranom polju vedrine, odnosno anticikloni, u kojoj nam pristiže vruć zrak sa sjevera Afrike. Temperature će rasti sve do nedjelje, a vrućina neće popuštati ni tijekom idućeg tjedna jer će se atmosferski poremećaji zadržavati zapadnije i sjevernije od Alpa - istaknuo je Ribarić za RTL.

Foto: DHMZ

Iako će toplinski val biti izražen, meteorolog navodi da bi ga građani mogli nešto lakše podnijeti nego prethodne ovog ljeta. - Zrak koji stiže u naše krajeve razmjerno je suh pa sredinom dana neće biti izraženog osjećaja sparine. Unatoč tome, treba računati na vrlo visoke temperature - upozorio je.

Zbog opasne vrućine danas je za riječku i dubrovačku regiju na snazi crveni meteoalarm, dok je za osječku regiju izdano žuto upozorenje. U ostatku Hrvatske vrijedi narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavat će vedro i sunčano vrijeme uz slab vjetar, a temperature će se kretati između 35 i 37 stupnjeva. Na istoku zemlje također će biti sunčano i vrlo vruće, uz najviše dnevne temperature do 37 stupnjeva te tek ponegdje slab do umjeren jugoistočni vjetar.

Foto: DHMZ

Dalmaciju očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost razvoja tek pokojeg oblaka u zaleđu uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Najviše dnevne temperature bit će između 34 i 38 stupnjeva, dok bi u dijelovima Dalmatinske zagore, uz jugozapadni vjetar, živa u termometru mogla biti i blizu 40 stupnjeva. Uz obalu će povremeno puhati slab do umjeren maestral koji će nakratko ublažiti osjećaj vrućine. Na sjevernom Jadranu također će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperature će se uz obalu kretati između 35 i 38 stupnjeva, a najviše vrijednosti očekuju se na području Senja, gdje će lokalno puhati slaba fenska bura.

Prema prognozi RTL-ova meteorologa, tijekom vikenda temperature će na kopnu dodatno porasti, čime će se povećati i opasnost od toplinskog vala koji može negativno utjecati na zdravlje. Vrućine će se nastaviti i tijekom većeg dijela idućeg tjedna, a ni noći više neće donositi značajnije osvježenje. Tek u Gorskom kotaru postoji vrlo mala mogućnost kratkotrajnog poslijepodnevnog pljuska.

Na Jadranu će se zadržati sunčano vrijeme, no zbog niza toplih i tropskih noći te vrlo vrućih dana osjećaj sparine bit će sve izraženiji. Posebno neugodno moglo bi biti u nedjelju na sjevernom Jadranu, gdje će slabija do umjerena bura zbog fenskog učinka dodatno povisiti temperaturu zraka.