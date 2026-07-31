FOTO/VIDEO Nezabilježenu navalu 49.000 očajnih ljudi nije bilo moguće zaustaviti. Ima mrtvih, kriza se širi

49.000 migranata u 24 sata ušlo je u Ceute

Tisuće pokušavaju prijeći granicu

Najmanje 19 poginulih

Španjolska poslala vojsku

Pratite uživo tijek događaja: 11:27 - Španjolska i Maroko pojačali su u petak osiguranje na graničnoj ogradi oko španjolske enklave Ceute te se čini da su zaustavili masovne pokušaje prelaska granice, nakon što je u samo jednom danu morem i kopnom na to područje stiglo oko 49.000 ljudi. U moru je pritom pronađeno najmanje 19 tijela.

Masovni dolazak migranata u Ceutu, španjolsku enklavu na sjevernoj obali Afrike, izazvao je podjele unutar Europe. Italija je čak zaprijetila privremenom suspenzijom schengenskog režima sa Španjolskom. Na ulazima u Ceutu marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima te potiskivale okupljene migrante dalje od granice. U blizini su nakon sukoba sa skupinama migranata ostali izgorjeli autobus i sedam automobila. Španjolske vlasti poručile su da će pokušati što prije vratiti osobe koje su nezakonito ušle u zemlju, unatoč nedavnoj odluci suda kojom su uvedena određena ograničenja za tzv. „odbijanje na granici”, postupak koji omogućuje brzo vraćanje migranata.

Španjolski premijer Pedro Sánchez u petak bi trebao posjetiti Ceutu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom. Ceuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Afrike, jedine su kopnene granice Europske unije s afričkim kontinentom. Oba grada imaju oko 85.000 stanovnika i godinama su jedna od glavnih ulaznih točaka za migrante koji pokušavaju doći u Europu. Ipak, dolazak gotovo 50.000 ljudi u samo jednom danu smatra se dosad nezabilježenim, a Španjolska ga opisuje kao najveću migrantsku krizu još od 2021. godine.

Španjolski ministar za teritorijalnu politiku Ángel Víctor Torres izjavio je kako je jedan od mogućih razloga naglog porasta pokušaja prelaska granice odluka španjolskog Vrhovnog suda donesena ranije ovog mjeseca. Sud je presudio da se migranti presretnuti na moru tijekom pokušaja dolaska u Ceutu ili Melillu ne mogu automatski vraćati primjenom posebnih graničnih pravila. Torres je za lokalni radio rekao kako je španjolska vlada odmah reagirala na situaciju te da će migrante postupno vraćati u skladu sa sudskim odlukama i uz poštovanje njihovih prava.

Na marokanskoj strani granice tijekom noći tisuće migranata nastavile su pristizati u grad Fnideq, unatoč pojačanom rasporedu sigurnosnih snaga koje su spriječile većinu pokušaja prelaska. Kako je prolaz preko graničnog prijelaza bio blokiran, mnogi su krenuli uz obalu tražeći druga mjesta za prelazak, a dio njih pripremao se za plivanje prema Ceuti. - Zakasnio sam - rekao je 32-godišnji Brahim, koji je stigao iz Tangera u nadi da će prijeći granicu, no dočekao ga je zatvoren prijelaz.

Među onima koji su pokušavali ući u Ceutu bile su i žene i djeca, kako iz Maroka tako i iz zemalja subsaharske Afrike. Policijski sindikat španjolske Civilne garde (AUGC) objavio je na društvenoj mreži X da tijekom četvrtka nije bilo dovoljno policajaca za nadzor granične ograde, zbog čega nisu uspjeli spriječiti masovni ulazak migranata. Nekoliko lokalnih organizacija koje pomažu migrantima poručilo je da je potrebno temeljito preispitati migracijsku politiku na južnoj granici Europske unije. - Migracijske politike moraju se prilagoditi stvarnom stanju na južnoj granici i istodobno jamčiti poštovanje dostojanstva i ljudskih prava migranata i izbjeglica koji dolaze u Ceutu - navodi se u njihovu zajedničkom priopćenju, uz upozorenje da grad nema dovoljno kapaciteta za prihvat tolikog broja ljudi.

Migracije su posljednjih godina jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Europi, osobito nakon migrantske krize 2015. godine, kada je više od milijun ljudi, uglavnom bježeći od rata u Siriji, stiglo na europski kontinent. Talijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je kako je njezina vlada spremna poduzeti izvanredne mjere radi zaštite granica i sigurnosti građana, uključujući mogućnost privremene suspenzije schengenskog režima sa Španjolskom.

S druge strane, španjolska socijalistička vlada ističe da ostaje čvrsta u borbi protiv ilegalnih prelazaka granice, ali istodobno smatra da useljavanje može pridonijeti jačanju gospodarstva. Tijekom protekle godine ponudila je i program masovne legalizacije, nakon kojeg su stotine tisuća ljudi podnijele zahtjev za španjolsko državljanstvo. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani poručio je kako prizori iz Ceute pokazuju da je odluka Madrida o dodjeli španjolskog, a time i europskog državljanstva za više od 500.000 migranata bez reguliranog statusa bila pogrešna te da potiče krijumčarenje ljudi.

Na njegove izjave odgovorio je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares, ocijenivši ih neprimjerenima. - Od partnera očekujemo solidarnost, a ne stranačku demagogiju - poručio je Albares te najavio da će zbog izjava Antonija Tajanija pozvati talijanskog veleposlanika na razgovor.

10:40 - Masovni pokušaji ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike prerasli su u ozbiljnu humanitarnu i sigurnosnu krizu. Dok tisuće ljudi i dalje pokušavaju doplivati ili na drugi način prijeći granicu iz Maroka, broj poginulih raste, a vlasti obje zemlje pojačavaju mjere kako bi zaustavile novi migrantski val. Prema pisanju BBC-ja i novinske agencije EFE, u dosadašnjim događajima na području granice između Maroka i Ceute život je izgubilo najmanje 18 osoba. Unatoč pojačanim kontrolama, velik broj migranata nastavlja pristizati prema sjeveru Maroka u nadi da će se domoći teritorija Europske unije.

Marokanske vlasti posljednjih su sati pojačale nadzor na cestama, željezničkim kolodvorima i prilazima pograničnom području kako bi usporile dolazak migranata. Ipak, tisuće ljudi, većinom mladih, i dalje se okupljaju u okolici grada Fnideqa odakle pokušavaju prijeći granicu. Španjolske vlasti procjenjuju da je samo tijekom posljednja 24 sata u područje Ceute stiglo oko 49.000 migranata.

Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera



📹 Carmen Morán



Lee la información en directo: https://t.co/Y1cpDTM7hq pic.twitter.com/RGtgyGKKqR — EL PAÍS (@el_pais) July 31, 2026

Napetosti na granici povremeno prerastaju u sukobe. Zabilježeno je bacanje kamenja na pripadnike sigurnosnih snaga, a u blizini graničnog prijelaza zapaljen je autobus. U tom incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Istodobno, marokanske pomoćne snage nisu uspjele zaustaviti kontinuirane pokušaje prelaska morskim putem. Brojni migranti plivajući obilaze obalu prema lukobranu koji vodi na teritorij Ceute.

Kriza se u međuvremenu proširila i na drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi. Zbog pokušaja ilegalnih prelazaka zatvoren je granični prijelaz Beni Enzar u Melilli, dok su španjolske vlasti rasporedile dodatne policijske i vojne snage i na drugim dijelovima granice. Španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova optužilo je krijumčarske mreže da iskorištavaju nastalu situaciju kako bi organizirale dolazak velikog broja migranata bez potrebnih dokumenata. - Oružane snage će pojačati Civilnu gardu u izvršavanju njezinih ovlasti i svih drugih koje mogu biti potrebne za održavanje sigurnosti u Ceuti - priopćilo je ministarstvo, prenosi BBC.

🚨 NOW: It’s 4:20 am in Ceuta, Spain, and Moroccan streets leading to the border crossing are GRIDLOCKED as THOUSANDS of Africans rush to join the invasion



Socialist Spanish PM Sanchez told the military to STAND DOWN, ensuring the invasion continues.



How much more will… pic.twitter.com/ZrOq7eliro — Nick Sortor (@nicksortor) July 31, 2026

Madrid i Rabat u međuvremenu su postigli dogovor o ubrzanom vraćanju osoba koje nezakonito uđu na španjolski teritorij, no ta mjera zasad nije dovela do smanjenja pritiska na granici. Prema svjedočanstvima stanovnika pograničnog područja, među mladima se proširila glasina da je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez putnih isprava. Upravo je ta informacija, iako nepotvrđena, potaknula tisuće ljudi da krenu prema Ceuti, pri čemu su mnogi tijekom noći kupovali kolutove za plivanje i drugu improviziranu opremu kako bi pokušali doplivati do španjolskog teritorija.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Marokanske vlasti zasad nisu objavile službene podatke o ukupnom broju pokušaja prelaska granice niti o broju poginulih. Lokalni mediji upozoravaju kako bi razmjeri aktualne migrantske krize mogli nadmašiti događaje iz 2021. godine, kada je tijekom diplomatskog spora između Madrida i Rabata u Ceutu ušlo oko 10.000 migranata. Situaciju će na terenu u petak obići španjolski premijer Pedro Sánchez, koji će zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom procijeniti stanje i koordinirati daljnje aktivnosti. U međuvremenu je predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas ponovno pozvao španjolsku vladu da proglasi nacionalno izvanredno stanje, poručivši kako dosadašnje mjere nisu dovoljne za odgovor na migrantski pritisak.