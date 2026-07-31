Ono što su komunistima bili partizanski spomenici, gradskoj vlasti su smetlarnici – znak trijumfa

Dolazak spremnika za smeće na Trg bana Jelačića nije slučajnost ili zabuna, nego dugo pripremani desant. Smetlarnici su već na Kaptolskom trgu pred katedralom; pred Palainovkom, ispod Popova tornja, na romantičnom Ilirskom trgu; pred predivnom Kućom Kallina u Masarykovoj, onoj s pločicama sa šišmišima; pred monumentalnim art deco pročeljem crkve sv. Petra; uz kuću kaptolskog vrtlara iz 18. stoljeća u Vlaškoj, koja je poslužila kao model za dom profesora Baltazara, i to s lijeve i desne strane, kao počasna straža; odlagališta smeća su na Zrinjevcu i Strossmayerovu trgu; na samom ulazu u unikatnu kuću Zrinskih na Gornjem gradu – nema nijedne lijepe, povijesne, jedinstvene ili svete točke da se onamo nije uguralo smetlište, slično kao što se Trump ugurao na snimku španjolske reprezentacije nakon osvajanja Svjetskog prvenstva.
Ako konzerviranje Jakuševca i njegovo otvaranje za javnost, uz prikladnu prezentaciju iskopa i tunela i vođene ture ne bi bilo prvorazredna političko-ekološka akcija, ja stvarno ne znam ništa bolje smisliti.
Komentara 1
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Naravno da Zagreb treba imati podzemne spremnike! Ali samo tamo gdje im je logično mjesto. Ne na povijesnim trgovima. Da, Zagreb možda nije nakrcan poviješću poput Splita ili Firence, no to ne znači da je nema i da ga imamo pravo omalovažavati! Sigurno nećete pristati na podzemne spremnike na Peristilu, zar ne? Isto tako su se građani Firence pobunili poput podzemnih spremnika na povijesnim trgovima, tako da su nacionalni konzervatori intervenirali te potpuno zaustavili i zabranili projekt
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Ostavljaju trajnu uspomenu, smeće, što su i sami.