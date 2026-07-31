Ono što su komunistima bili partizanski spomenici, gradskoj vlasti su smetlarnici – znak trijumfa

Dolazak spremnika za smeće na Trg bana Jelačića nije slučajnost ili zabuna, nego dugo pripremani desant. Smetlarnici su već na Kaptolskom trgu pred katedralom; pred Palainovkom, ispod Popova tornja, na romantičnom Ilirskom trgu; pred predivnom Kućom Kallina u Masarykovoj, onoj s pločicama sa šišmišima; pred monumentalnim art deco pročeljem crkve sv. Petra; uz kuću kaptolskog vrtlara iz 18. stoljeća u Vlaškoj, koja je poslužila kao model za dom profesora Baltazara, i to s lijeve i desne strane, kao počasna straža; odlagališta smeća su na Zrinjevcu i Strossmayerovu trgu; na samom ulazu u unikatnu kuću Zrinskih na Gornjem gradu – nema nijedne lijepe, povijesne, jedinstvene ili svete točke da se onamo nije uguralo smetlište, slično kao što se Trump ugurao na snimku španjolske reprezentacije nakon osvajanja Svjetskog prvenstva.