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LAŽNI LIJEČNIK

Bugarin glumio doktora kako bi prevario stariju Osječanku, predan pritvorskom nadzorniku

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 09:42
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Nakon provedenog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske, u suradnji s kolegama iz Policijske uprave virovitičko-podravske, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjim državljaninom Bugarske kojeg se sumnjiči za kazneno djelo prijevare na štetu 79-godišnje Osječanke.

Kako je priopćio MUP, riječ je o muškarcu koji se lažno predstavljao kao liječnik kako bi prevario stariju ženu. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Osumnjičeni 69-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, gdje će protiv njega biti provedene daljnje zakonom propisane radnje.

Policija je dovršetkom istrage potvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo prijevare, a o cijelom slučaju izvijestila je u službenom priopćenju.

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Ključne riječi
Osijek prevara doktor

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