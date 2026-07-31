Bugarin glumio doktora kako bi prevario stariju Osječanku, predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske, u suradnji s kolegama iz Policijske uprave virovitičko-podravske, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjim državljaninom Bugarske kojeg se sumnjiči za kazneno djelo prijevare na štetu 79-godišnje Osječanke.

Kako je priopćio MUP, riječ je o muškarcu koji se lažno predstavljao kao liječnik kako bi prevario stariju ženu. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Osumnjičeni 69-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, gdje će protiv njega biti provedene daljnje zakonom propisane radnje.

Policija je dovršetkom istrage potvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo prijevare, a o cijelom slučaju izvijestila je u službenom priopćenju.