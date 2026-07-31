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PRISILNO SLETJELI

Drama na letu za Njemačku: Putnik otišao u toalet, stjuardesa ga pronašla bez svijesti

Avion zrakoplovne kompanije Lauda u preletu iznad Ždrelca
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 11:54
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Zbog hitnog medicinskog slučaja posada je odlučila izvanredno prizemljiti zrakoplov na beogradski Aerodrom "Nikola Tesla", gdje su putnika dočekale hitne službe

Tijekom leta iz Istanbula prema Düsseldorfu dogodila se tragedija zbog koje je zrakoplov kompanije Pegasus Airlines morao izvanredno sletjeti u Beograd. Jedan od putnika izgubio je svijest tijekom leta, a unatoč hitnoj reakciji posade i liječnika, njegov život nije bilo moguće spasiti. Kako piše Telegraf.rs, riječ je o 54-godišnjem turskom državljaninu R. A., koji je putovao na redovnoj liniji Istanbul- Düsseldorf.

Prema prvim informacijama muškarac je tijekom leta otišao u toalet, nakon što se dulje vrijeme nije vraćao, članica kabinskog osoblja posumnjala je da nešto nije u redu te je otvorila vrata toaleta. Zbog hitnog medicinskog slučaja posada je odlučila izvanredno prizemljiti zrakoplov na beogradski Aerodrom "Nikola Tesla", gdje su putnika dočekale hitne službe.

Nažalost, liječnici su po dolasku mogli samo potvrditi njegovu smrt. Kako navodi Telegraf.rs, po nalogu nadležnog tužiteljstva tijelo preminulog poslano je na obdukciju, koja bi trebala utvrditi točan uzrok smrti.

Ključne riječi
tragedija Beograd avion Njemačka

Komentara 1

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PO
Potepuh
11:56 31.07.2026.

Uzrok je pretvrda stolica?

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