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POLICIJA INTERVENIRALA

Nevjerojatan slučaj u Daruvaru: Zatekla je nepoznati par u obiteljskoj kući, počeli je čistiti i spremati

Daruvar: 22. srpnja 2024. petero ljudi ubijeno u Domu za starije
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Igor Kokoruš/Hina
30.07.2026.
u 15:04
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Muškarac (25) i žena (24) prošlog su vikenda, 26. srpnja, bez odobrenja vlasnika ušli u dvorište nenastanjene stare kuće u Daruvaru te provalili u kuću i dvorišne prostorije, a potom su ih počeli čistiti s namjerom da se usele

Mladi par uselio se u tuđu staru kuću u Daruvaru i počeli su je čistiti kako bi u njoj ostali, sve dok ih nije zatekla članica vlasnikove obitelji i pozvala policiju. Muškarac (25) i žena (24) prošlog su vikenda, 26. srpnja, bez odobrenja vlasnika ušli u dvorište nenastanjene stare kuće u Daruvaru te provalili u kuću i dvorišne prostorije, a potom su ih počeli čistiti s namjerom da se usele.

No, u tome ih je prekinula članica obitelji vlasnika koja ih je zatekla na imanju i o svemu odmah obavijestila policiju. Bez obzira na to što je kuća bila nenastanjena, vlasnik i dalje ima pravo na zaštitu svoje imovine i privatnosti poručili su iz policije u četvrtak. 

Dodaju da takvo postupanje predstavlja nezakonit ulazak u tuđi prostor te pokazuje koliko je važno poštivati pravo vlasništva i nepovredivost doma. Pravodobnom reakcijom članice obitelji i policije spriječeno je daljnje protupravno korištenje nekretnine, zaključuje policija.
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Ključne riječi
policija useljenje provala Daruvar

Komentara 10

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ŠL
Šleger
15:23 30.07.2026.

Tak su i ‘45 podrapani banditi dolazili iz šuma i useljavali se nakon kaj su vlasnike oslobodili od života

TR
Trgovac
15:11 30.07.2026.

Da se slucajno ne radi o odredenoj manjini?

BL
bladest
15:56 30.07.2026.

A ko to provaljuje? Jesu Norvežani ili Koreanci? Ko?

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