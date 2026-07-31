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SIMBOL VELIKANA

Nogometni svijet potresla smrt legende: Preminuo je jedan od najvećih igrača (66) svih vremena

STEFANO RELLANDINI/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.07.2026.
u 08:01
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Vijest o smrti svojeg kultnog kapetana i jednog od najboljih braniča svih vremena potvrdio je i klub AC Milan.

Preminuo je legendarni Franco Baresi (66). Vijest o smrti svojeg kultnog kapetana i jednog od najboljih braniča svih vremena potvrdio je i klub AC Milan.

- Cijela povijest AC Milana tuguje nakon smrti Franca Baresija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegova kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji Franca Baresija dijele svi Rossoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti - objavili su sa San Sira.

Baresi je rođen 8. svibnja 1960. u Travagliatu nedaleko Brescie, a gotovo cijeli nogometni život imao je uz Milan. U prvu momčad ušao je kao mladić te je za rossonere debitirao 1978. godine. U klubu je ostao punih 20 godina, uključujući teška razdoblja početkom 1980-ih, kada je Milan dva puta završio u Serie B. Nije napustio klub, a s vremenom je postao njegov kapetan, simbol i jedan od najvećih igrača u povijesti.

Kao libero ili središnji branič bio je zaštitni znak velikog Milana na kraju 1980-ih i početka 1990-ih godina. Posebno je obilježio momčad Arriga Sacchija, a potom Fabija Capella, igrajući u obrani s drugim legendama Paolom Maldinijem, Alessandrom Costacurtom i Maurom Tassottijem.

S Milanom je osvojio šest naslova talijanskog prvaka i tri puta uzeo Ligu prvaka - 1989., 1990. i 1994 godine. Ukupno je za Milan odigrao više od 700 službenih utakmica, a 1989. završio je drugi u izboru za Zlatnu loptu, iza suigrača Nizozemca Marca van Bastena.

Također, bio je član momčadi koja je 1982. postala svjetski prvak, a kasnije je postao kapetan Talijana. Na svjetskom prvenstvu 1994. teško je ozlijedio koljeno u skupini, ali se nevjerojatno brzo vratio te odigrao sjajno finale protiv Brazila. Italija je izgubila nakon jedanaesteraca, a upravo je Baresi promašio prvi talijanski penal. Za reprezentaciju je ukupno nastupio 81 put, a na kraju karijere Milan je umirovio njegov dres s brojem 6. 

Primorac čestitao Varvodiću
Ključne riječi
Italija nogomet Milan Franco Baresi

Komentara 1

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Avatar Ričard
Ričard
08:10 31.07.2026.

R.I.P- kapetan jednog velikog AC Milana iz vremena kad su svi veliki igrači ovog svijeta trčali u seriji A

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