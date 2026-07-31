U Austriji 14-godišnjak planirao teroristički napad. Uz internetski prijenos uživo

Austrijska policija potvrdila je domaćim medijima da je u austrijskoj pokrajini Tirol uhićen 14-godišnji učenik, pod sumnjom da je planirao teroristički napad. Uz internetski prijenos uživo. Uhićenje je uslijedilo nakon dojave o tome jedne od stranih obavještajnih službi njihovim kolegama u Austriji, Ravnateljstvu za državnu sigurnost i obavještajne poslove (DSN), piše “Kronen Zeitung”.

Prema policijskom izvješću 14-godišnjak je navodno razmjenjivao informacije o planovima terorističkog napada sa jednim osumnjičenim teroristom iz Švedske, i to putem servisa za razmjenu poruka Telegram. Potencijalna meta napada navodno su bile židovske i muslimanske institucije. Dnevni list oe24 piše kako je iz istražnih izvora saznao da su tinejdžeri, preko Telegrama, međusobno razmijenili “tisuće chatova”. Uhićenje mladog Tirolca naredilo je austrijsko Državno tužiteljstvo u Innsbrucku, glavnom gradu pokrajine Tirol, budući da su pripreme osumnjičenog za napad, već bile uveliko napredovale.

Prema pisanju “Kronen Zeitunga”, na koje se pozivaju i ostali mediji, uhićenje je uslijedilo četiri dana prije smrtonosnog terorističkog napada kombijem na posjetitelje Parade ponosa u čast Dana Christopher Streeta u Berlinu. Austrijske specijalne policijske postrojbe “Cobra” uhitile su 14-godišnjaka na njegovoj kućnoj adresi u Tirolu. Grad ili mjesto, zasad se ne navodi. Tijekom pretrage kuće istražitelji austrijskog Pokrajinskog Ureda za državnu sigurnost i borbu protiv terorizma su tijekom pretrage kuće, između ostalog, navodno pronašli i zaplijenili prsluk otporan na ubode sa švedskim oznakama, borbeni nož s ugraviranim desničarskim sloganima i crnu masku FFP2 s otisnutom lubanjom i simbolima Trećeg Reicha.

Istražitelji su također pronašli i dvije tzv. taktičke kacige. Jedna od njih bila je opremljena GoPro kamerom i, prema istrazi, bila je namijenjena za izravni internetski prijenos napada. Dakle uživo! Kako pišu austrijski mediji pozivajući se na policijske izvore, navodno je 14-godišnjaku uzor bio Brenton Tarrant, napadač iz Christchurcha koji je 2019. godine ubio 51 muslimana u dvije džamije na Novom Zelandu i prenosio teroristički napad uživo putem interneta. Uz napomenu, da je i mladi Austrijanac navodno planirao teroristički napad uživo prenositi na internetu. Prema istrazi, i neonacistički slogan “Beč 1683”, koji je koristio Tarrant, također je u svemu imao ulogu. Tinejdžer iz Tirola, koji se nalazi u pritvoru u Innsbrucku, odbio je istražiteljima dati izjavu i zasad šuti. Mediji navode da za osumnjičenog vrijedi načelo nevinosti dok mu se ne dokaže suprotno Istraga je u tijeku.