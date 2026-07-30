VIDEO Pogledajte dramatičan trenutak kada 1500 migranata stiže u Europu: U pomoć pozvana vojska

Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike zatražila je pomoć vojske nakon što je u posljednjih nekoliko dana više od 1500 ljudi stiglo morskim putem iz Maroka. Lokalne vlasti upozoravaju na ozbiljnu humanitarnu i društvenu krizu te od vlade u Madridu traže proglašenje izvanrednog stanja.

„Nalazimo se u situaciji potpune humanitarne i društvene izvanredne situacije“, rekao je u četvrtak predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas. Upozorio je da prihvatni centri više nemaju kapaciteta za smještaj novopridošlih. Prema njegovim riječima, u posljednjih nekoliko dana u Ceutu je morskim putem stiglo više od 1500 ljudi, među kojima su odrasli i maloljetnici. Lokalne vlasti zbog velikog priljeva traže dodatnu pomoć španjolske vlade, uključujući angažman vojske.

Dolasci trenutačno prosječno iznose oko 300 ljudi dnevno, prema Vivasu. Takvim tempom, upozorio je, Ceuta bi se mogla suočiti sa situacijom usporedivom s migrantskom krizom iz svibnja 2021., kada je 10 tisuća ljudi ušlo u enklave za samo nekoliko dana. Vivas je ukazao i na ljudsku cijenu prelazaka, rekavši da je 60 tijela izvučeno iz mora u posljednjih nekoliko mjeseci te tvrdio da bi stroži migracijski nadzor pomogao u sprječavanju daljnjih smrtnih slučajeva.

JUST IN: 🇪🇸 Thousands of illegal immigrants seen surging into Spain. pic.twitter.com/R37L0FCiHC — BRICS News (@BRICSinfo) July 30, 2026

Na društvenim mrežama proširile su se snimke s plaže Tarajal koje prikazuju velike skupine ljudi kako se kreću oko lukobrana, preko plaže i okolnih ulica. Većina su, prema dostupnim snimkama, mlađi muškarci, ali među pristiglim migrantima nalaze se i obitelji sa ženama i djecom. Na snimkama se mogu čuti i povici „Viva España!“, odnosno „Živjela Španjolska!“, dok ljudi izlaze na područje Ceute.

Španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da različita ministarstva koordinirano djeluju kako bi na situaciju u Ceuti odgovorila „najvećom mogućom brzinom i učinkovitošću“. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska trebao bi u petak posjetiti Ceutu, koja graniči s Marokom, kako bi se upoznao sa stanjem na terenu i sastao s lokalnim dužnosnicima.

Madrid je u međuvremenu povećao raspoložive resurse kako bi „osigurao sigurnost i kontrolu migracija“, ali i pružio potrebnu humanitarnu pomoć te spriječio ugrožavanje ljudskih života na moru. Španjolske vlasti ističu pritom da u rješavanju situacije blisko surađuju s Marokom. Marokanske sigurnosne snage, priopćeno je, spriječile su dolazak „brojnih ljudi“ koji su pokušavali iz Maroka stići do Ceute.

Inače, Ceuta, zajedno s drugom španjolskom enklavom Melillom, predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Zbog toga su te dvije enklave redovito odredište ljudi koji pokušavaju ući u Europu u potrazi za boljim životnim uvjetima. Maroko je pritom za mnoge migrante tranzitna zemlja na putu prema Europi.