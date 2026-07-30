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IZVANREDNO STANJE

VIDEO Pogledajte dramatičan trenutak kada 1500 migranata stiže u Europu: U pomoć pozvana vojska

Navala migranata
Foto: Screenshot/Twitter
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
30.07.2026.
u 16:51
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„Nalazimo se u situaciji potpune humanitarne i društvene izvanredne situacije“, rekao je u četvrtak predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas. Upozorio je da prihvatni centri više nemaju kapaciteta za smještaj novopridošlih

Španjolska enklava Ceuta na sjeveru Afrike zatražila je pomoć vojske nakon što je u posljednjih nekoliko dana više od 1500 ljudi stiglo morskim putem iz Maroka. Lokalne vlasti upozoravaju na ozbiljnu humanitarnu i društvenu krizu te od vlade u Madridu traže proglašenje izvanrednog stanja.

„Nalazimo se u situaciji potpune humanitarne i društvene izvanredne situacije“, rekao je u četvrtak predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas. Upozorio je da prihvatni centri više nemaju kapaciteta za smještaj novopridošlih. Prema njegovim riječima, u posljednjih nekoliko dana u Ceutu je morskim putem stiglo više od 1500 ljudi, među kojima su odrasli i maloljetnici. Lokalne vlasti zbog velikog priljeva traže dodatnu pomoć španjolske vlade, uključujući angažman vojske.

Dolasci trenutačno prosječno iznose oko 300 ljudi dnevno, prema Vivasu. Takvim tempom, upozorio je, Ceuta bi se mogla suočiti sa situacijom usporedivom s migrantskom krizom iz svibnja 2021., kada je 10 tisuća ljudi ušlo u enklave za samo nekoliko dana. Vivas je ukazao i na ljudsku cijenu prelazaka, rekavši da je 60 tijela izvučeno iz mora u posljednjih nekoliko mjeseci te tvrdio da bi stroži migracijski nadzor pomogao u sprječavanju daljnjih smrtnih slučajeva.

Na društvenim mrežama proširile su se snimke s plaže Tarajal koje prikazuju velike skupine ljudi kako se kreću oko lukobrana, preko plaže i okolnih ulica. Većina su, prema dostupnim snimkama, mlađi muškarci, ali među pristiglim migrantima nalaze se i obitelji sa ženama i djecom. Na snimkama se mogu čuti i povici „Viva España!“, odnosno „Živjela Španjolska!“, dok ljudi izlaze na područje Ceute.

Španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da različita ministarstva koordinirano djeluju kako bi na situaciju u Ceuti odgovorila „najvećom mogućom brzinom i učinkovitošću“. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska trebao bi u petak posjetiti Ceutu, koja graniči s Marokom, kako bi se upoznao sa stanjem na terenu i sastao s lokalnim dužnosnicima.

Madrid je u međuvremenu povećao raspoložive resurse kako bi „osigurao sigurnost i kontrolu migracija“, ali i pružio potrebnu humanitarnu pomoć te spriječio ugrožavanje ljudskih života na moru. Španjolske vlasti ističu pritom da u rješavanju situacije blisko surađuju s Marokom. Marokanske sigurnosne snage, priopćeno je, spriječile su dolazak „brojnih ljudi“ koji su pokušavali iz Maroka stići do Ceute.

Inače, Ceuta, zajedno s drugom španjolskom enklavom Melillom, predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Zbog toga su te dvije enklave redovito odredište ljudi koji pokušavaju ući u Europu u potrazi za boljim životnim uvjetima. Maroko je pritom za mnoge migrante tranzitna zemlja na putu prema Europi.

FOTO Istražitelji stigli pred Kerumovu kuću na Mejama, s njima došao i brat njegove supruge Fani
Navala migranata
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Ključne riječi
Španjolska migrantska kriza migranti ceuta

Komentara 30

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VA
VanjaPlank
17:10 30.07.2026.

Welcome .Ima Urša Raukar Gamulin iz stranke Možemo nekoliko kuča i stanova pa eto neka dođu kod nje. Ona će im kao prava antifašistkinja ustupiti stanove i kuče

Avatar Behemot
Behemot
17:10 30.07.2026.

Marokanac koji je nokautirao policajku na Autobusnom kolodvoru je deportiran iz Francuske u Njemačku i iz Njemačke u Hrvatsku zbog napada na službene osobe. Dobio je drakonsku kaznu od godinu dana uvjetnog zatvora uz prijedlog deportacije u neku od ostalih 24 članica EU-a. Odnosno uopće nije kažnjen. Takav pristup rasturanja EU i europskih nacija očito netko moćan forsira a anemične marionete odrađuju prljavi posao.

AM
amnezija
17:13 30.07.2026.

Opis ovog videa bi se mogao sažeti kroz frazem :'Selo gori, baba se češlja'! Ako ovo nije invazija, onda ne znam što je.

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