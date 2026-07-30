U samo tjedan dana stiglo 1500 migranata u ovaj europski grad: 'To je apsolutna humanitarna kriza'

Španjolska sjevernoafrička enklava Ceuta doživljava humanitarnu i sigurnosnu krizu nakon što je 1500 migranata stiglo u grad preplivavši iz Maroka u proteklom tjednu, rekao je gradonačelnik-predsjednik navedenog teritorija u četvrtak. Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove pokušaja migranata u prelasku granice kako bi stigli u Europu.

Govoreći u zasebnim intervjuima za radijske postaje Cadena SER i Onda Cero, gradonačelnik-predsjednik Ceute Juan Jesus Vivas rekao je da je nedavni val dolazaka preplavio prihvatni sustav i ostavio stotine migranata da spavaju vani. "Suočavamo se sa situacijom apsolutne humanitarne i socijalne krize", rekao je Vivas za Cadena SER, dodavši da ustanove za maloljetnike bez pratnje rade na 2400 posto kapaciteta.

U komentarima za Onda Cero, opisao je situaciju kao nacionalnu krizu i pozvao na "odlučan, snažan, hitan i koordiniran" odgovor pod jedinstvenom zapovjednom strukturom. Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska putovat će u Ceutu u petak kako bi se sastao s lokalnim vlastima i sigurnosnim čelnicima, dok je španjolska vlada rekla da koordinira rad više ministarstava radi jačanja nadzora granica i pružanja humanitarne pomoći.

Dolasci trenutačno prosječno iznose oko 300 ljudi dnevno, prema Vivasu. Takvim tempom, upozorio je, Ceuta bi se mogla suočiti sa situacijom usporedivom s migrantskom krizom iz svibnja 2021., kada je 10 tisuća ljudi ušlo u enklave za samo nekoliko dana. Vivas je ukazao i na ljudsku cijenu prelazaka, rekavši da je 60 tijela izvučeno iz mora u posljednjih nekoliko mjeseci te tvrdio da bi stroži migracijski nadzor pomogao u sprječavanju daljnjih smrtnih slučajeva.

Ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da marokanske sigurnosne snage pomažu u suzbijanju dolazaka s njihovog teritorija. Vivas je pozvao na izmjene španjolskog migracijskog zakonodavstva, rekavši da je potrebno riješiti pravne nedostatke koje je otkrila nedavna presuda Vrhovnog suda. Ranije ovog mjeseca Vrhovni sud presudio je da migranti presretnuti na moru dok pokušavaju stići do Ceute ili Melille ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko prema ubrzanom postupku koji vrijedi za enklave.