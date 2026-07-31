Željko Kerum pušten iz zatvora: 'Ovo sam očekivao'

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija potvrdio je da je nakon ispitivanja pušten na slobodu. 'Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u spisu', rekao je Gulišija za Slobodnu Dalmaciju.

Ročište o zahtjevu Uskoka za određivanjem istražnog zatvora Sapunaru, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, na splitskom Županijskom sudu trebalo bi početi u 14 sati. Za Keruma i Polića Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora navodeći da za to nije bilo osnove. Istragu protiv trojice USKOK je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut.

Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Šatfiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.