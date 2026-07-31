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NAKON ISPITIVANJA

Željko Kerum pušten iz zatvora: 'Ovo sam očekivao'

Split: USKOK-ovi istražitelji doveli Keruma u kuću na Mejama
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Žaklina Jurić/Hina
31.07.2026.
u 11:44
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Njegov odvjetnik Željko Gulišija potvrdio je da je Kerum nakon ispitivanja pušten na slobodu. 'Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u spisu', rekao je Gulišija

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija potvrdio je da je nakon ispitivanja pušten na slobodu. 'Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u spisu', rekao je Gulišija za Slobodnu Dalmaciju

Ročište o zahtjevu Uskoka za određivanjem istražnog zatvora Sapunaru, zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, na splitskom Županijskom sudu trebalo bi početi u 14 sati. Za Keruma i Polića Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora navodeći da za to nije bilo osnove. Istragu protiv trojice USKOK je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut.

Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije izvijestili su, ne navodeći identitete, kako se Polić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Šatfiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.
Kerum se brani, kaže da nije kriv, USKOK objavio za što ga terete
Ključne riječi
pušten na slobodu zatvor Željko Kerum

Komentara 5

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KU
Kujttim
11:52 31.07.2026.

Željko Kerum nije bio u zatvoru jer mu nije određen istražni zatvor. Uhićen je u Vela Luci jer je trebalo napraviti spektakl i poniziti ga pred ljudima nakon koncerta Trag u beskraju. Istražni zatvor uopće nije bio u planu, već je to predstava za napaćeni narod.

AN
AnimaTor
11:48 31.07.2026.

Bit će po obićaju ,,Tresla se brda rodio se miš".Pa majstor Kerum i njegova sekica su toliko stećaja odigrali a vjerovnike izigrali i nikome ništa.U stećaju nestala Kerumova poduzeća ali nestala i lova.A majstor Kerum i dalje živi istim stilom i nikome ništa.Jadna li nam majka što napraviše od Hrvatske.Katastrofa.

LL
lijepa_li si
12:13 31.07.2026.

za sve bespravne graditelje i građevine, žac je odležao u ćorki! reda mora bit, kužiš! a nije ni sdpeov, ni hdzeovac. idealan!

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