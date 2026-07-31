Kontrola koju je provelo Ministarstvo rada pokazala je da je u prvom dijelu ove godine minimalnu plaću primalo oko 74 tisuće zaposlenih, što je za trećinu manje nego prošle godine. Ipak, unatoč padu, još uvijek je više od 5 tisuća radnika prijavljeno na plaće manje od zakonskog minimuma. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provelo je kontrolu isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom.
Od 2022., kako ističu iz Ministarstva, provedene su opsežne reforme tržišta rada. Izmijenjeni su svi temeljni zakoni – od Zakona o radu, preko Zakona o tržištu rada do Zakona o minimalnoj plaći, a donesen je i potpuno novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Cilj je, kažu, uređeno i transparentno tržište, bez nesigurnih oblika rada i uz bolju regulaciju novih oblika poput platformskog rada.
Na minimalcu 74 tisuće radnika, za još 5164 obračunata plaća manja od minimalne
Posebna kontrola provedena je i u sektoru graditeljstva, gdje je na snazi kolektivni ugovor koji propisuje minimalnu plaću od 1000 eura bruto, što je više od državnog minimalca
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