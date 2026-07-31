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TRŽIŠTE RADA

Na minimalcu 74 tisuće radnika, za još 5164 obračunata plaća manja od minimalne

Autor
Ljubica Gatarić
31.07.2026.
u 06:00
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Posebna kontrola provedena je i u sektoru graditeljstva, gdje je na snazi kolektivni ugovor koji propisuje minimalnu plaću od 1000 eura bruto, što je više od državnog minimalca

Kontrola koju je provelo Ministarstvo rada pokazala je da je u prvom dijelu ove godine minimalnu plaću primalo oko 74 tisuće zaposlenih, što je za trećinu manje nego prošle godine. Ipak, unatoč padu, još uvijek je više od 5 tisuća radnika prijavljeno na plaće manje od zakonskog minimuma. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provelo je kontrolu isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom.

Od 2022., kako ističu iz Ministarstva, provedene su opsežne reforme tržišta rada. Izmijenjeni su svi temeljni zakoni – od Zakona o radu, preko Zakona o tržištu rada do Zakona o minimalnoj plaći, a donesen je i potpuno novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Cilj je, kažu, uređeno i transparentno tržište, bez nesigurnih oblika rada i uz bolju regulaciju novih oblika poput platformskog rada.

Ključne riječi
građevina minimalna plaća Ministarstvo rada radnici

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