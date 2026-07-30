Navijači Hajduka ogorčeni poslije debakla u Europi, za sve su okrivili samo jednog čovjeka!

Nogometaši Hajduka završili su svoj ovosezonski put u kvalifikacijama za Europsku ligu. Splitski klub nije uspio zadržati prednost od 2:0 koju je stekao na Poljudu protiv ciparskog Pafosa, budući da je Pafos na uzvratu u Limassolu pobijedio 4:0 nakon 120 minuta igre i tako pobijedio ovaj dvomeč drugog pretkola EL-a s ukupnih 4:2. Hajduk će svoje europske kvalifikacije nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa.

Navijači bijelih s razlogom su ogorčeni i ljuti nakon novog europskog neuspjeha Hajduka pa su Facebook stranicu zasuli negatiivnim komentarima, a najviše krive trenera Gonzala Garciju.

- Ja mislim da je vrijeme da uprava odlazi iz kluba!! Ovo je sramota kako su igrali večeras !! Nas Hajduk Udruga vani iz Uprave!!

- Nadam se da će se i iz toga izvući. Što god želi. S**ronja iz Urugvaja će nastaviti trubiti svoju demagogiju

- Sjajna priprema utakmice,nikad bolja. Sa 30 posto su nas dobili. Ako i dalje ostavite ovoga klauna onda bolje niste ni zaslužili . Ovako se pripremiti za igru nema ni na seoskim ligama. Sramota

- Garciji produžit ugovor do 2074. Pripremio nam je ekipu kako ne bi ni Ancelotti Upravi čestitke šta su našli još jednog trenerskog giganta u nizu

- Gdje su sad oni sto su rekli da je Garcia stručnjak i da smo atomski Hajduk nakon prošle utakmice...Evo ovo je slika da trener nakon sezone nema niti jedne uigrane akcije...Ovako čuvati 2:0 90 min nije moglo drugačije ni zavrsiti...- samo su neki od komentara.