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Navijači Hajduka ogorčeni poslije debakla u Europi, za sve su okrivili samo jednog čovjeka!

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.07.2026.
u 21:49
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Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige

Nogometaši Hajduka završili su svoj ovosezonski put u kvalifikacijama za Europsku ligu. Splitski klub nije uspio zadržati prednost od 2:0 koju je stekao na Poljudu protiv ciparskog Pafosa, budući da je Pafos na uzvratu u Limassolu pobijedio 4:0 nakon 120 minuta igre i tako pobijedio ovaj dvomeč drugog pretkola EL-a s ukupnih 4:2. Hajduk će svoje europske kvalifikacije nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa. 

Navijači bijelih s razlogom su ogorčeni i ljuti nakon novog europskog neuspjeha Hajduka pa su Facebook stranicu zasuli negatiivnim komentarima, a najviše krive trenera Gonzala Garciju. 

- Ja mislim da je vrijeme da uprava odlazi iz kluba!! Ovo je sramota kako su igrali večeras !! Nas Hajduk Udruga vani iz Uprave!! 

- Nadam se da će se i iz toga izvući. Što god želi. S**ronja iz Urugvaja će nastaviti trubiti svoju demagogiju

- Sjajna priprema utakmice,nikad bolja. Sa 30 posto su nas dobili. Ako i dalje ostavite ovoga klauna onda bolje niste ni zaslužili . Ovako se pripremiti za igru nema ni na seoskim ligama. Sramota

- Garciji produžit ugovor do 2074. Pripremio nam je ekipu kako ne bi ni Ancelotti Upravi čestitke šta su našli još jednog trenerskog giganta u nizu

- Gdje su sad oni sto su rekli da je Garcia stručnjak i da smo atomski Hajduk nakon prošle utakmice...Evo ovo je slika da trener nakon sezone nema niti jedne uigrane akcije...Ovako čuvati 2:0 90 min nije moglo drugačije ni zavrsiti...- samo su neki od komentara. 

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Ključne riječi
Gonzalo Garcia Europska liga Pafos Hajduk

Komentara 5

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SI
sisavac
22:09 30.07.2026.

Pogled na popis igrača govori više od bilo kojeg komentara. Pa s čime je to netko u hajduku planirao uspjehe?!! Osim šege, melnjaka, baš i ne vidim nekog tko stoji na terenu i nešto donosi... Čuvajte se utakmice sa dinamom, moglo bi biti žestoko nakon nje, letjeti i uprava a i udruga, jer sve što se sa hajdukom događa zadnjih skoro 15 godina je rezultat upravljanja klubom od strane udruge, koju nitko se ne usudi javno prozvati, a ona u sjeni povećava broj dionica... Dečki, ako ispadne te i iz konferencijske, jadna vam majka.

CI
Ciroza
22:23 30.07.2026.

Ajduk je kao vol Rudonja. Nadimak mu je osto na ogradi.

MT
Modern Talking
22:21 30.07.2026.

Eto narodni klub. Nitko nije kriv, samo će Torcida birati i smjenivsti i dalje uprave, nadzorni odbor i trenere. Ovaj model upravljanja je propast, valjda će se stvoriti kritična masa i da udruga naš Hajduk odleti iz upravljanja klubom. A klub prodati svoje dionice, i tada vlasnik će imati dvotrećinsku većinu i donijeti kapital i ulagati u klub. Torcidada se mora maknuti iz upravljanja klubom.

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