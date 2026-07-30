Navijači Hajduka ogorčeni poslije debakla u Europi, za sve su okrivili samo jednog čovjeka!

Nogometaši Hajduka završili su svoj ovosezonski put u kvalifikacijama za Europsku ligu. Splitski klub nije uspio zadržati prednost od 2:0 koju je stekao na Poljudu protiv ciparskog Pafosa, budući da je Pafos na uzvratu u Limassolu pobijedio 4:0 nakon 120 minuta igre i tako pobijedio ovaj dvomeč drugog pretkola EL-a s ukupnih 4:2. Hajduk će svoje europske kvalifikacije nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa.
Navijači bijelih s razlogom su ogorčeni i ljuti nakon novog europskog neuspjeha Hajduka pa su Facebook stranicu zasuli negatiivnim komentarima, a najviše krive trenera Gonzala Garciju.
- Ja mislim da je vrijeme da uprava odlazi iz kluba!! Ovo je sramota kako su igrali večeras !! Nas Hajduk Udruga vani iz Uprave!!
- Nadam se da će se i iz toga izvući. Što god želi. S**ronja iz Urugvaja će nastaviti trubiti svoju demagogiju
- Sjajna priprema utakmice,nikad bolja. Sa 30 posto su nas dobili. Ako i dalje ostavite ovoga klauna onda bolje niste ni zaslužili . Ovako se pripremiti za igru nema ni na seoskim ligama. Sramota
- Garciji produžit ugovor do 2074. Pripremio nam je ekipu kako ne bi ni Ancelotti Upravi čestitke šta su našli još jednog trenerskog giganta u nizu
- Gdje su sad oni sto su rekli da je Garcia stručnjak i da smo atomski Hajduk nakon prošle utakmice...Evo ovo je slika da trener nakon sezone nema niti jedne uigrane akcije...Ovako čuvati 2:0 90 min nije moglo drugačije ni zavrsiti...- samo su neki od komentara.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Pogled na popis igrača govori više od bilo kojeg komentara. Pa s čime je to netko u hajduku planirao uspjehe?!! Osim šege, melnjaka, baš i ne vidim nekog tko stoji na terenu i nešto donosi... Čuvajte se utakmice sa dinamom, moglo bi biti žestoko nakon nje, letjeti i uprava a i udruga, jer sve što se sa hajdukom događa zadnjih skoro 15 godina je rezultat upravljanja klubom od strane udruge, koju nitko se ne usudi javno prozvati, a ona u sjeni povećava broj dionica... Dečki, ako ispadne te i iz konferencijske, jadna vam majka.