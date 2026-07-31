Hrvatica osvojila više od pola milijuna eura! Otkrila kako je izabrala brojeve koji su joj donijeli sreću

Jedna igračica iz Hrvatske osvojila je vrijedan dobitak na igri Eurojackpot, a kombinacija koju je odigrala putem aplikacije Hrvatske Lutrije donijela joj je čak 535.773 eura. Sretni listić uplaćen je za izvlačenje održano 10. srpnja, a dobitnica je ovih dana stigla na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije kako bi preuzela svoj dobitak. Kako je ispričala, do sada je najveći iznos koji je osvojila bio oko 300 eura, zbog čega ju je novi dobitak potpuno iznenadio.

Eurojackpot igra redovito, gotovo svaki tjedan, a brojeve bira na različite načine - ponekad nasumično, a ponekad se vodi datumima rođenja sebi dragih osoba, javlja Dnevnik.hr.

Da je postala bogatija za više od pola milijuna eura saznala je provjeravajući listić u aplikaciji Hrvatske Lutrije. Vijest je odmah podijelila sa suprugom. 'Naravno, nije mogao vjerovati, kao ni ja', rekla je dobitnica. Dodala je kako su i članovi njezine obitelji ostali bez riječi kada su čuli za dobitak. 'Neki su čak i zaplakali od sreće', ispričala je.

Iako još nije odlučila na što će potrošiti osvojeni novac, kaže kako će joj dobitak uvelike olakšati život. Ističe da su joj zdravlje i mir i dalje najvažniji, a svim igračima koji sanjaju o velikom dobitku poručuje da vjeruju kako je sreća moguća. Novo izvlačenje Eurojackpota održava se večeras, a glavni zgoditak iznosi 17 milijuna eura.