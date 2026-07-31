Sjećate li se Lucije iz 'Života na vagi'? Kći tajkuna iz Sesveta pokazala kako izgleda u badiću

Nakon godine ispunjene velikim životnim promjenama, od majčinstva do novih poslovnih pothvata, poduzetnica Lucija Šarić Lončarek pronašla je vrijeme za predah. Svoje pratitelje na Instagramu počastila je fotografijom s ljetovanja u Bolu na Braču, pokazavši kako uživa u zasluženom odmoru. Lucija je objavila selfie koji odiše ljetnom bezbrižnošću i opuštenošću. Na fotografiji pozira u krupnom planu, gledajući izravno u objektiv, dok joj mokra tamna kosa pada preko ramena, sugerirajući da je netom izašla iz mora. Jednu ruku drži podignutu prema čelu, u klasičnoj pozi zaštite od jakog sunca, što dodatno naglašava ljetni ugođaj.

Decentna, ali efektna šminka s naglaskom na mat usnama boje maline savršeno ističe njezine pjegice i preplanuli ten. U prvom planu je i elegantni smeđi kupaći kostim sa zanimljivim detaljem - malenom zlatnom kuglicom koja spaja tkaninu na prsima. Cijeli prizor, snimljen na jarkoj tirkiznoj ležaljci, dočarava atmosferu potpunog opuštanja. Uz fotografiju je kratko napisala "Ljetno izdanje", jasno dajući do znanja da su njezini dani trenutno posvećeni isključivo suncu, moru i odmoru.

Ovaj odmor na jednoj od najljepših jadranskih lokacija dolazi kao kruna na iznimno dinamično razdoblje u životu poznate poduzetnice, koju šira javnost pamti po sudjelovanju u popularnom RTL-ovom showu "Život na vagi". Protekla godina za Luciju je bila u znaku velikih životnih prekretnica. U veljači 2025. godine, ona i njezin suprug Marko Lončarek postali su roditelji sina Viktora, što je u potpunosti promijenilo njihovu svakodnevicu i donijelo im novu, najljepšu životnu ulogu.

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Unatoč novim majčinskim obvezama i vođenju uspješnog medicinsko-estetskog centra u Zagrebu, Lucija je pronašla vremena i za sebe te za važne obiteljske proslave, poput 70. rođendana svog oca Marijana Šarića. Nedavno je sa suprugom uživala na romantičnom putovanju u Rimu, a početkom srpnja ove godine odlučila se i za promjenu imidža te je skratila kosu, što je također s oduševljenjem podijelila sa svojim pratiteljima. Čini se da je ljetni predah na Braču bio prijeko potreban bijeg od užurbane svakodnevice i savršen način za punjenje baterija.