Oporuka princeze Diane otkrila njezinu tajnu: Tko je muškarac kojem je ostavila dio bogatstva

Tragična smrt princeze Diane 1997. godine šokirala je svijet, a njezina oporuka, sastavljena nakon razvoda od princa Charlesa, otkrila je njezine posljednje želje. Vrijednost njezine imovine procijenjena je na 21,7 milijuna funti, no nakon podmirenja poreza i dugova, za raspodjelu je ostalo oko 17 milijuna dolara. Glavni nasljednici bili su njezini sinovi, prinčevi William i Harry, kojima je pripao veći dio bogatstva, uključujući vrijedan nakit i osobne predmete. Svojim su dijelom, međutim, mogli slobodno raspolagati tek s navršenih 30 godina života.
Ipak, najveće iznenađenje u oporuci bila je odluka da značajnu svotu novca ostavi muškarcu koji nije bio član kraljevske obitelji - svom dugogodišnjem batleru Paulu Burrellu. Diana ga je smatrala osobom od najvećeg povjerenja i svojom "stijenom", a u znak zahvalnosti za njegovu odanost ostavila mu je oko 50.000 funti, odnosno 70.000 dolara, piše The Guardian. Ta gesta potvrdila je razmjere njihova prijateljstva i iznenadila javnost, koja nije očekivala da će zaposlenik palače biti među ključnim nasljednicima princezina bogatstva.
Princeza Diana nije zaboravila ni druge važne osobe i ciljeve. Detalji njezine oporuke pokazuju da je mislila i na svoje sedamnaestero kumčadi, kojima je ostavila predmete velike sentimentalne vrijednosti, poput obiteljskih fotografija i umjetnina. Također, nastavila je svoj humanitarni rad i nakon smrti, ostavivši 1,4 milijuna dolara zakladi kojom danas upravljaju njezini sinovi, a u koju su prenesene i njezine brojne vrijedne haljine. Za izvršiteljice oporuke imenovala je majku, Lady Frances, i sestru, Lady Sarah, povjerivši im ispunjenje njezinih posljednjih želja.Dianin bivši batler je teško bolestan, želi podijeliti sve njene tajne s Harryjem i Williamom Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao
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