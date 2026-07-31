FOTO Objavljene nove prognostičke karte: Ekstremne promjene stižu, idući mjeseci bit će neobični

Snažan El Niño brzo se razvija u tropskom Pacifiku, a njegovi atmosferski učinci već postaju vidljivi. Najnoviji oceanski podaci i prognoze pokazuju da bi događaj mogao dosegnuti rekordnu jačinu krajem jeseni i početkom zime 2026./2027., uz širok utjecaj na globalnu cirkulaciju zraka. Srpanj je već proizveo obrasce tlaka i temperature diljem Sjedinjenih Američkih Država i Kanade koji se usko podudaraju s prošlim jakim El Niño događajima. Prognoza za kolovoz sada otkriva sljedeću fazu razvoja, jer sve snažniji pacifički pritisak počinje preoblikovati mlaznu struju i širiti svoj utjecaj prema jeseni i zimi. Trenutačna analiza oceana pokazuje značajnu toplu anomaliju u glavnim ENSO regijama, s vrhuncima koji dosežu ili premašuju +5 stupnjeva iznad normale. El Niño događaji obično pokazuju jaču anomaliju na istočnim dijelovima, no ovaj se razvija neuobičajeno brzo u usporedbi s prošlim super El Niño epizodama. Model NCEP CFSv2 predviđa ekstremne razine koje premašuju prag super El Niña (+2 stupnja) i idu prema anomaliji većoj od +3 stupnja. Službene vjerojatnosti NOAA CPC ukazuju na visoku vjerojatnost vrlo jakog događaja koji bi vrhunac dosegao krajem jeseni i početkom zime, piše Severe Weather Europe.

Takav razvoj nije nastao iznenada. Zapadni vjetrovi potaknuli su stvaranje velike podpovršinske tople anomalije poznate kao Kelvinov val, koji se sada diže prema površini i oblikuje super El Niño. Snažan ili ekstremni El Niño uzrokuje pad tlaka u središnjem i istočnom tropskom Pacifiku te zonu visokog tlaka nad zapadnim Pacifikom. To bitno utječe na tropske padaline i obrasce tlaka, a zatim se prenosi u srednje geografske širine i globalni vremenski sustav. Prognoze za kolovoz pokazuju postojano područje uzdizanja zraka nad središnjim i istočnim Pacifikom te spuštanje nad Indijskim oceanom, što znanstvenici nazivaju atmosferskim stacionarnim valom.

Za Sjedinjene Države i Kanadu, rani kolovoz donosi greben visokog tlaka nad zapadno-središnjim dijelovima, dok se nad južnom Kanadom i istočnim SAD-om javlja tendencija niskog tlaka. Temperature bi trebale biti više od prosjeka u središnjim i zapadnim dijelovima SAD-a, a normalne do niže na istoku. Kasnije u mjesecu obrazac se približava klasičnom El Niño signalu: niski tlak nad istočnim dijelovima, što donosi normalne do niže temperature na istoku SAD-a i Kanade, uz toplije vrijeme prema zapadu. Padaline se očekuju ispod prosjeka u južno-središnjim dijelovima SAD-a, gornjem Srednjem zapadu i dijelovima Pacifičkog sjeverozapada, a više kiše na sjeveroistoku i jugoistoku Kanade.

U Europi utjecaj kasni. U prvoj trećini kolovoza dominira niski tlak na sjeveru i visoki tlak nad središnjim, južnim i jugoistočnim dijelovima, što donosi toplije i suše uvjete većem dijelu kontinenta. U drugoj polovici mjeseca visoki tlak pomiče se istočnije, a niski tlak spušta se malo južnije, što vraća bliže normalne temperature na zapadu i središnjem dijelu, dok sjever ostaje hladniji. Europa je udaljenija od izravnog El Niño utjecaja, pa se puni učinci očekuju tek u jesen i zimu.

Ukupno gledano, razvoj 2026. godine ide prema jednom od najjačih super El Niño događaja u povijesti mjerenja. Njegov utjecaj već oblikuje ljetne obrasce, a u jesen i zimu očekuje se još izraženija preobrazba globalne atmosferske cirkulacije, s mogućim ekstremnijim vremenskim epizodama diljem Sjeverne Amerike i Europe.