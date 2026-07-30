FOTO Usred polja izgradili monumentalnu Gospu: Žele postati hodočasničko središte, bogataš sve platio 23 milijuna eura
U središnjoj Poljskoj, u polju blizu grada Toruna, dovršava se jedan od najambicioznijih sakralnih projekata u Europi. Monumentalni kip Majke Božje Milosrdne, visok čak 55,6 metara, bit će svečano otvoren i blagoslovljen 15. kolovoza, na svetkovinu Velike Gospe. Smješten je u malom selu Konotopie, a trebao bi postati novo poljsko hodočasničko i turističko odredište.
Sam kip Majke Božje visok je 40,6 metara, dok je preostalih 15 metara monumentalno postolje oblikovano poput krune. U njemu se nalazi vidikovac s kojeg će posjetitelji moći promatrati okolna polja i naselja. U unutrašnjosti konstrukcije predviđeno je i dizalo koje će voditi prema vidikovcu. Ukupnom visinom monument nadmašuje i poznati kip Krista Otkupitelja u Rio de Janeiru, koji zajedno s postoljem doseže oko 38,5 metara. Inače, ta visina otprilike je jednaka zgradi od 18 katova.
Bijeli kip izgrađen je od betona i čelične konstrukcije, a prema poljskim medijima za njegovu je gradnju upotrijebljeno oko 2500 prostornih metara betona. Autor projekta je poljski kipar Adam Jakub Matejkowski, dok su radovi počeli početkom 2025. godine. Uz kip se uređuju parkirališta, zelene površine, pristupni putovi i ostala infrastruktura potrebna za prihvat velikog broja hodočasnika i turista.
Projekt su vlastitim novcem financirali poljski poduzetnik i milijarder Roman Karkosik te njegova supruga Grażyna. Kip bi, prema objašnjenjima objavljenima u poljskim medijima, trebao biti njihov zavjetni dar i izraz zahvalnosti.
U blizini nalazi kipa nalazi se Svetište Majke Božje Žalosne, lokalno hodočasničko mjesto povezano s marijanskom pobožnošću još od 19. stoljeća. Kao nadahnuće za golemi monument poslužila je mnogo manja, 55 centimetara visoka figura Majke Božje koja se čuva u tamošnjem svetištu i koju vjernici tradicionalno posebno štuju.
Stanovnici Konotopiea, sela sa svega oko 120 stanovnika, nadaju se da će kip donijeti veći broj posjetitelja i potaknuti razvoj turizma, ugostiteljstva i smještajnih kapaciteta. Dio javnosti, međutim, postavlja pitanja o veličini i smislu tako skupog projekta, dok njegovi zagovornici ističu da je riječ o privatno financiranom vjerskom pothvatu koji bi ovom dijelu Poljske mogao dati novu prepoznatljivost.