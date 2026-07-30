Izraelska vojska suočila se s jednim od najozbiljnijih unutarnjih incidenata posljednjih godina nakon što je oko 100 pripadnika elitne brigade Givati, uključujući vojnike i zapovjednike bataljuna Tzabar, napustilo vojnu bazu Sde Teiman i ostavilo svoje oružje nakon sukoba s zapovjednikom postrojbe. Događaj je izazvao veliku pozornost unutar vojnog sustava jer se dogodio u trenutku kada se izraelska vojska priprema za nastavak operacija u Pojasu Gaze. Prema pisanju lista Israel Hayom, incident je izbio nakon ozbiljnog neslaganja između dijela pripadnika bataljuna i njegova zapovjednika. Vojnici su, nezadovoljni načinom zapovijedanja i unutarnjim odnosima u postrojbi, odlučili napustiti bazu bez odobrenja nadređenih, što se u izraelskoj vojsci smatra teškim kršenjem vojne discipline.
Kriza discipline u izraelskoj vojsci: Evo zašto je 100 vojnika ostavilo oružje i napustilo bazu
Posebnu težinu događaju daje i činjenica da se sve dogodilo u bazi Sde Teiman, objektu koji je posljednjih godina postao jedan od najkontroverznijih simbola rata u Gazi
Komentara 10
Opet neka savršeno poluizmišljena mainstream priča... ^^
Opa. Prije su mi napisi bili nejasni, sad nema sumnje!
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Hasane nemoj se radovati prerano a čuo si za onu što se babi htilo to se babi snilo.