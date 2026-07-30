Kriza discipline u izraelskoj vojsci: Evo zašto je 100 vojnika ostavilo oružje i napustilo bazu

Izraelska vojska suočila se s jednim od najozbiljnijih unutarnjih incidenata posljednjih godina nakon što je oko 100 pripadnika elitne brigade Givati, uključujući vojnike i zapovjednike bataljuna Tzabar, napustilo vojnu bazu Sde Teiman i ostavilo svoje oružje nakon sukoba s zapovjednikom postrojbe. Događaj je izazvao veliku pozornost unutar vojnog sustava jer se dogodio u trenutku kada se izraelska vojska priprema za nastavak operacija u Pojasu Gaze. Prema pisanju lista Israel Hayom, incident je izbio nakon ozbiljnog neslaganja između dijela pripadnika bataljuna i njegova zapovjednika. Vojnici su, nezadovoljni načinom zapovijedanja i unutarnjim odnosima u postrojbi, odlučili napustiti bazu bez odobrenja nadređenih, što se u izraelskoj vojsci smatra teškim kršenjem vojne discipline.