Teška nesreća na A1: Promet prekinut, stigao i helikopter

Teška prometna nesreća dogodila se oko 10 sati na autocesti A1, između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina, u smjeru mora. Došlo je do pada motocikla na kojem su se nalazile dvije osobe. Jedna je osoba ozlijeđena, a liječnička pomoć pruža joj se na mjestu događaja. Na autocestu je stigla i helikopterska hitna medicinska služba, kojom će ozlijeđena osoba biti prevezena u bolnicu, rekli su iz policije. HAK je izvijestio da je zbog nesreće promet između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora prekinut. Očevid traje, a više informacija o okolnostima nesreće bit će dostupno po završetku.

Hitna stiže na mjesto nesreće Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako nam javlja čitatelj, policija na naplatnoj postaji Lučko ne propušta vozila na autocestu u smjeru mora, što se vidi i na snimci s naplatne postaje.

Kolona na Lučkom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

HAK obavještava da se na 11. km propuštaju se samo vozila koja su u ﻿u koloni, ﻿dok je još uvijek zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora.