Teška nesreća na A1: Promet prekinut, stigao i helikopter

Teška prometna nesreća dogodila se oko 10 sati na autocesti A1, između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina, u smjeru mora. Došlo je do pada motocikla na kojem su se nalazile dvije osobe. Jedna je osoba ozlijeđena, a liječnička pomoć pruža joj se na mjestu događaja. Na autocestu je stigla i helikopterska hitna medicinska služba, kojom će ozlijeđena osoba biti prevezena u bolnicu, rekli su iz policije. HAK je izvijestio da je zbog nesreće promet između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora prekinut. Očevid traje, a više informacija o okolnostima nesreće bit će dostupno po završetku.Hitna stiže na mjesto nesreće
Kako nam javlja čitatelj, policija na naplatnoj postaji Lučko ne propušta vozila na autocestu u smjeru mora, što se vidi i na snimci s naplatne postaje.Kolona na Lučkom
HAK obavještava da se na 11. km propuštaju se samo vozila koja su u u koloni, dok je još uvijek zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora.
Nikome ne želim zlo a niti znam što se tu dogodilo. Ali vidim što rade motoristi po Zagrebu. Provlače se izmedju automobila da budu prvi na semaforu, pretiču automobile po gradu gdje su samo dvije trake, kad je to potpuno nepotrebno, prave veliku buku vozeći se u manjoj brzini da bi privukli publiku i pažnju na sebe, kad se nadju dvojica, mora se pokazat tko je brži. Nisu svi takvi ali previše ih je.