Rat Trumpa i Irana više nije lokalni sukob: U vrtlogu je već najmanje 15 država

Rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država više nije sukob samo dviju država. Posljednjih je dana ponovno ušao u iznimno opasnu fazu. Nakon kratkih prekida i pokušaja posredovanja, obje strane nastavile su s napadima, dok se područje sukoba širi od iranskog teritorija i Hormuškog tjesnaca prema Jordanu, Iraku, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Jemenu, a sada i prema Egiptu. Iako su Washington i Teheran glavni protivnici, ovo više nije rat koji se može promatrati kao izolirani obračun dviju država. U različitim oblicima u nj je već uključeno najmanje petnaest zemalja, bilo izravnim vojnim djelovanjem, ustupanjem teritorija i baza, presretanjem projektila, djelovanjem savezničkih skupina, napadima na infrastrukturu bilo diplomatskim posredovanjem.