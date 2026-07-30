Rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država više nije sukob samo dviju država. Posljednjih je dana ponovno ušao u iznimno opasnu fazu. Nakon kratkih prekida i pokušaja posredovanja, obje strane nastavile su s napadima, dok se područje sukoba širi od iranskog teritorija i Hormuškog tjesnaca prema Jordanu, Iraku, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Jemenu, a sada i prema Egiptu. Iako su Washington i Teheran glavni protivnici, ovo više nije rat koji se može promatrati kao izolirani obračun dviju država. U različitim oblicima u nj je već uključeno najmanje petnaest zemalja, bilo izravnim vojnim djelovanjem, ustupanjem teritorija i baza, presretanjem projektila, djelovanjem savezničkih skupina, napadima na infrastrukturu bilo diplomatskim posredovanjem.
Rat Trumpa i Irana više nije lokalni sukob: U vrtlogu je već najmanje 15 država
U pokrajini Bushehr nalazi se jedina iranska civilna nuklearna elektrana. Trenutačno nema potvrde da je pogođena, ali rizičan je svaki napad u njezinoj blizini
Komentara 3
Od kojih je 12 napao IRGC, neke sad, a neke neprestalno već nekoliko desetljeća. Glavno je da je tuđe širenje problem. Valjda se IRGC neće ljutiti što ih je tukao. Fini ljudi, kao što potvrđuje zvijezda samokomponiranog samoljubivog dokumentarca punog istina. Ne, ne mislim na Melaniju.
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Sve to kreće od Izraela...