FOTO Dignuta vojska, na granici kaos: Kruže dvije teorije o tisućama migranata koji stižu u enklavu

Španjolska šalje trupe kako bi pojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuta nakon što su tisuće migranata u četvrtak doplivale iz Maroka na taj teritorij. Najmanje 15 ljudi utopilo se pokušavajući doći do Ceute. Lokalni dužnosnici zatražili su pomoć od Madrida nakon nedavnog porasta pokušaja prelaska granice, ali u četvrtak je došlo do kaotičnih scena jer su granične kontrole očito otkazale. Španjolski Vrhovni sud presudio je ovog mjeseca da migranti koji su se zaustavili na moru pokušavajući doći do Ceute ili Melille, još jedne španjolske enklave, ne mogu biti bez odgode vraćeni u Maroko. Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova optužilo je mreže trgovaca ljudima. "Oružane snage će pojačati Civilnu gardu u izvršavanju njezinih ovlasti i svih drugih koje mogu biti potrebne za održavanje sigurnosti u gradu Ceuti“, priopćilo je ministarstvo. Podsjetimo, broj migranata koji pokušavaju doći do španjolske enklave Ceuta raste već nekoliko dana. Još nije jasno što je izazvalo ovaj porast ilegalnih prelazaka iz Maroka, niti koliko su se vlasti tamo trudile spriječiti ga. U jednom trenutku, španjolski dužnosnik rekao je da je granica u potpunom kolapsu.

Ceuta, grad od oko 80.000 stanovnika španjolska je enklava na sjeveru Afrike. Navikla je na migrante, pa i na one ilegalne. Ipak, nitko se u gradu ne sjeća takvog dana. Godine 2021., tijekom posljednje krize na graničnoj ogradi, u jednom je danu stiglo gotovo 10.000 migranata. Sada bi ih moglo biti i više. U Španjolskoj, kako piše Spiegel, kruže dvije glavne teorije. Jedna je politička, druga se poziva na sudsku odluku. Prva pretpostavlja da Maroko namjerno vrši pritisak na Španjolsku. Godine 2021., kada su tisuće marokanskih tinejdžera ilegalno prešle granicu, granične su snage jednostavno gledale u stranu kako bi poslale poruku preko Sredozemnog mora. Tada su Madrid i Rabat bili u sukobu. Španjolska je vlada primila bolesnog čelnika Polisarija, pokreta koji se bori za neovisnost Zapadne Sahare. Prije pet godina kriza je završila ostavkom tadašnje ministrice vanjskih poslova Aranche González Laye. Ona se zalagala za humanitarni prihvat vođe Polisarija i morala je otići. Premijer Pedro Sánchez tada se približio Rabatu, priznao marokanske zahtjeve prema Zapadnoj Sahari i granica u Ceuti ponovno se zatvorila.

No sada je u igri novi zakonodavni prijedlog lijeve vlade. Saharcima koji su rođeni još u doba španjolske kolonijalne uprave trebala bi se priznati španjolska državljanstva. Dosad za zakon nije bilo većine, no nedavno su se neki konzervativni zastupnici suzdržali. Nakon ljetne stanke zakon bi doista mogao proći. U Rabatu se sumnjičavo prati i španjolsko približavanje susjedu i zakletom neprijatelju Alžiru. Zbog bliskosti Madrida s Marokom, španjolsko-alžirski odnosi godinama su bili loši. U posljednje vrijeme, međutim, popravljaju se. Prošlog je tjedna Sánchez posjetio Alžir, govorio o 'strateškom partnerstvu' i 'dobrim prijateljima'. U pozadini stoje konkretni interesi, a kako piše Spiegel, uskoro bi se trebalo nastaviti s većim isporukama plina sjeverno preko plinovoda.

Tijekom kaosa na plaži gotovo nije bilo marokanskih službenika. Tek navečer odlučno su intervenirali, koristeći i suzavac. Rabat sve to demantira. I u madridskim ministarstvima tvrde da marokanske granične snage surađuju. Već je dogovoreno ubrzano preuzimanje svih migranata. Zbog toga se u španjolskoj vladi više naginje drugoj teoriji, koja kruži među analitičarima. Ona se temelji na presudi Vrhovnog suda Španjolske od 8. srpnja. Suci su proglasili nezakonitom praksu poznatu kao 'devoluciones en caliente'. Godinama su graničari u Ceuti i drugdje migrante vraćali izravno na granici ili neposredno nakon prelaska, bez duljeg postupka. U slučajevima kada migranti ili izbjeglice prelaze ograde ili nasipe, suci i dalje smatraju takvo postupanje zakonitim. No za one koji stižu morem i stoga ne prelaze fizičke granične prepreke, to više ne vrijedi. Od tada su španjolski graničari u tim situacijama oprezniji. Migrante vode u prihvatne centre, priznaju im pravo na uredan postupak i mogućnost podnošenja zahtjeva za azil. Deportacija nije isključena.

Neki promatrači, poput dobro upućenog novinara Ignacija Cembrera, vjeruju da se vijest o presudi brzo proširila, osobito na jugu Maroka. Kriza je, kaže Cembrero, bila predvidljiva. Kritike stižu i iz ostatka Europe. Manfred Weber, čelnik konzervativaca u Europskom parlamentu, na platformi X napisao je o „strašnoj“ situaciji. Sánchez mora brzo djelovati i štititi „zajedničke vanjske granice“. Talijanska vlada čak razmatra ponovno uvođenje kontrola na granicama prema Španjolskoj – unatoč Schengenskom sporazumu.