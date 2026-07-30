FOTO Naša prezgodna voditeljica pokazala nevjerojatnu liniju u badiću. Komentari ne staju: 'Predivna'

Poznata voditeljica Antonija Stupar Jurkin objavila je na svom Instagram profilu seriju fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću, a njezino izdanje u kupaćem kostimu izazvalo je lavinu pozitivnih komentara.
Poznata voditeljica Antonija Stupar Jurkin objavila je na svom Instagram profilu seriju fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću, a njezino izdanje u kupaćem kostimu izazvalo je lavinu pozitivnih komentara.
Foto: Instagram
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Uz jednostavan opis "summerish", Antonija je podijelila pet selfija na kojima pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu žarke boje fuksije s bijelim obrubom, savršeno pogađajući trendove za ljeto 2026. godine koji slave povratak retro krojeva i odvažnih, vibrantnih boja.
Uz jednostavan opis "summerish", Antonija je podijelila pet selfija na kojima pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu žarke boje fuksije s bijelim obrubom, savršeno pogađajući trendove za ljeto 2026. godine koji slave povratak retro krojeva i odvažnih, vibrantnih boja.
Foto: Instagram
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Na fotografijama vidimo nasmijanu voditeljicu kako se opušta na drvenoj klupi s udobnim jastucima, od kojih jedan nosi prigodan natpis "Summer".
Na fotografijama vidimo nasmijanu voditeljicu kako se opušta na drvenoj klupi s udobnim jastucima, od kojih jedan nosi prigodan natpis "Summer".
Foto: Instagram
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U ležernim pozama, šaljući poljubac kameri ili zamišljeno pijući iz velike crvene šalice, Antonija je uhvatila esenciju savršenog ljetnog dana.
U ležernim pozama, šaljući poljubac kameri ili zamišljeno pijući iz velike crvene šalice, Antonija je uhvatila esenciju savršenog ljetnog dana.
Foto: Instagram
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Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se ubrzo počeli nizati. "Predivna", "Zgodni ste i seksi", "Ljepoto, samo uživajte", te "Vaše Veličanstvo, blistate", samo su neke od poruka kojima su obožavatelji nagradili njezin izgled i opuštenu atmosferu.
Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se ubrzo počeli nizati. "Predivna", "Zgodni ste i seksi", "Ljepoto, samo uživajte", te "Vaše Veličanstvo, blistate", samo su neke od poruka kojima su obožavatelji nagradili njezin izgled i opuštenu atmosferu.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Ovi trenuci opuštanja dolaze u vrijeme kad je Antonijina karijera ponovno u punom zamahu.
Ovi trenuci opuštanja dolaze u vrijeme kad je Antonijina karijera ponovno u punom zamahu.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Nakon što se na neko vrijeme povukla s televizije i posvetila se odnosima s javnošću, omiljeno lice s malih ekrana vratilo se publici.
Nakon što se na neko vrijeme povukla s televizije i posvetila se odnosima s javnošću, omiljeno lice s malih ekrana vratilo se publici.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Od rujna 2025. gledamo je kao voditeljicu emisije o interijerima "Arhitekti i projekti" na Novoj TV.
Od rujna 2025. gledamo je kao voditeljicu emisije o interijerima "Arhitekti i projekti" na Novoj TV.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Foto: Instagram
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