FOTO Naša prezgodna voditeljica pokazala nevjerojatnu liniju u badiću. Komentari ne staju: 'Predivna'
Poznata voditeljica Antonija Stupar Jurkin objavila je na svom Instagram profilu seriju fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću, a njezino izdanje u kupaćem kostimu izazvalo je lavinu pozitivnih komentara.
Uz jednostavan opis "summerish", Antonija je podijelila pet selfija na kojima pozira u dvodijelnom kupaćem kostimu žarke boje fuksije s bijelim obrubom, savršeno pogađajući trendove za ljeto 2026. godine koji slave povratak retro krojeva i odvažnih, vibrantnih boja.
Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se ubrzo počeli nizati. "Predivna", "Zgodni ste i seksi", "Ljepoto, samo uživajte", te "Vaše Veličanstvo, blistate", samo su neke od poruka kojima su obožavatelji nagradili njezin izgled i opuštenu atmosferu.