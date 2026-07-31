FOTO/VIDEO Kolone na autocestama traju satima, na A1 prometne nesreće, po ozlijeđene se spustio helikopter

Pojačan promet bilježi se na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima, izvijestio je Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići, zbog teške prometne nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, na 11. kilometru u smjeru mora, vozi se usporeno i u koloni. Od 13.20 sati ponovno se propuštaju vozila na naplati Lučko prema moru. U nesreći je sudjelovao motocikl s dvije osobe. Jedna je osoba ozlijeđena te je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u bolnicu gdje je kasnije preminula.

Kolona na Lučkom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hitna stiže na mjesto nesreće Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje. Zbog druge prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, na 18. kilometru prema Zagrebu, promet se odvija dvama trakama uz ograničenje brzine. Usporeno se vozi i između čvora Maslenica i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Na autocesti A3 Bregana – Lipovac usporeno se vozi između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila prema Srbiji duga je oko šest kilometara, dok je oko 9 ujutro bila duga pet kilometara. HAK upozorava i na pješaka na 140. kilometru autoceste A3, između čvorova Novska i Okučani, zbog čega se promet vodi dvama trakama u oba smjera uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. HAK upozorana i na vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba gdje se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h﻿.

Povećana je gustoća prometa i na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti DC1 između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno u oba smjera, kao i u zoni radova kod Otrića, između Gračaca i Knina. Na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi kroz Solin, Split, Stobreč i Makarsku te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Zbog teretnog vozila u kvaru na izlazu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj promet se odvija otežano, jednim trakom naizmjenično, uz regulaciju prometne policije.

Na državnoj cesti DC102, uključujući Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera. Prema kopnu se proteže kolona od Njivica duga oko deset kilometara, dok se zbog prometne nesreće u Barušićima vozi jednim trakom uz naizmjenično propuštanje vozila. Ranije tijekom dana kolona kod čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba bila je duga oko sedam kilometara, dok se pred naplatom Trakošćan na autocesti A2 prema Zagrebu protezala oko 500 metara.

Pojačan promet očekuje se i sutra na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Gužve i zastoji izgledni su u jutarnjim satima u smjeru obale, a poslije i prema unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima, ponajprije na Jadranskoj magistrali, brzoj cesti Solin – Klis, Krčkom mostu i pojedinim državnim cestama. Na graničnim prijelazima moguća su dulja čekanja u putničkom i teretnom prometu, dok se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode stanju na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak.