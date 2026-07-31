Analize potvrdila najcrnije sumnje: U Gospiću zakopana ekološka bomba

Više od godinu i pol nakon uzorkovanja, u javnost su napokon dospjeli rezultati analiza koje, prema tvrdnjama građanske inicijative, potvrđuju da se na području bivše Mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Kako prenosi HRT, riječ je o nalazima iz 2024. godine koje je za Državni inspektorat izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", a građani sada traže hitnu reakciju nadležnih i stručnu procjenu razmjera onečišćenja.

Prema objavljenim rezultatima, ispod površine tla nalaze se opasne tvari, uključujući medicinski otpad i povišene koncentracije teških metala, zbog čega stanovnici upozoravaju da je riječ o ozbiljnoj prijetnji za okoliš. Vjeko Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" istaknuo je da dosadašnji nalazi potvrđuju najgore sumnje. - Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većina vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu - rekao je.

Posebnu zabrinutost izazvala je prisutnost antimona, izrazito toksičnog teškog metala koji, u dodiru s oborinama, može dospjeti u tlo i podzemne vode te predstavljati ozbiljan rizik za okoliš. Zbog toga je inicijativa zatražila i sustavno praćenje stanja podzemnih voda u okolici sporne lokacije. - Također smo inzistirali da se počne mjeriti kvaliteta podzemnih voda u blizini lokacije onečišćenja - rekla je Darija Došen iz inicijative "Gospić je naš dom".

Kako podsjeća HRT, lokaciju su tijekom proteklih mjeseci obišli brojni dužnosnici, uključujući pučku pravobraniteljicu, koja je pokrenula istragu, te ministricu zaštite okoliša, koja je još u veljači prošle godine najavila žurnu sanaciju. - Čekamo još dodatne analize koje će Ministarstvo zatražiti od DORH-a, a odnose se na bušotine koje su se radile u okviru istrage pa ćemo vidjeti eventualnu onečišćenost na dubinama na predmetnoj lokaciji - poručila je ministrica.

Stanovnici Gospića ne skrivaju zabrinutost zbog mogućih posljedica po zdravlje, a mnogi smatraju da se s uklanjanjem otpada predugo odugovlači. - Kao majka četvero djece zabrinuta sam za sve ovo što se događa. Analiza je potvrdila i ja se nadam da će odgovorni nastaviti i pokrenuti da se sve riješi i ovaj otpad makne - rekla je. U inicijativi "Gospić je naš dom" pozdravljaju činjenicu da su analize napokon objavljene, no ističu kako očekuju detaljno stručno tumačenje rezultata. Smatraju da je upravo to ključan korak kako bi se utvrdilo o kakvoj se vrsti otpada točno radi, kolika je opasnost za okoliš i zdravlje ljudi te na koji način treba provesti sanaciju lokacije.