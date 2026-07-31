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DOVRŠENA TRANSAKCIJA

Hrvatski Telekom preuzeo Pro-Ping koji ima korisnike u čak šest županija

Zagreb: Učestale gužve u Radničkoj zbog brojnih poslovnih prostora
Foto: Luka Stanzl/POSEBNA PONUDA
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Autor
Danijel Lijović
31.07.2026.
u 12:18
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HT je preuzeo 100-postotni udjel u poznatom lokalnom pružatelju interneta sa sjedištem u Pitomači

Hrvatski Telekom dovršio je kupnju tvrtke PRO-PING d.o.o., hrvatskog regionalnog pružatelja širokopojasnih usluga sa sjedištem u Pitomači. HT je u travnju 2026. godine objavio kako je sklopio Ugovor o kupoprodaji svih poslovnih udjela u Pro-Pingu, a danas je po primitku regulatornih odobrenja, potpisao Ugovor o prijenosu poslovnih udjela, čime je zaključena transakcija preuzimanja. 

- Hrvatski Telekom predvodi ulaganja u razvoj hrvatske digitalne infrastrukture. Akvizicija PRO-PING-a nastavak je te strategije i potvrda naše predanosti razvoju gigabitnih mreža koje doprinose konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, digitalnoj uključenosti građana i ravnomjernom regionalnom razvoju. Naš je cilj pružiti vrhunsku kvalitetu usluge svim korisnicima u Hrvatskoj, neovisno o tome gdje žive ili posluju te doprinijeti stvaranju razvojnih prilika za društveni napredak i gospodarski rast. Nastavit ćemo ulagati kako bismo korisnicima u cijeloj Hrvatskoj pružali najbolje iskustvo, stvarali vrijednost za lokalne urbane i ruralne sredine i dioničare te osigurali održiv rast kompanije, izjavila je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma. 

Zagreb: Konferencija za medije Uprave Hrvatskog telekoma
26.03.2026., Zagreb - Konferenciji za medije na temu uloge digitalnih tehnologija u razvoju odrzivog poslovanja i drustva u Hrvatskom Telekomu. Natasa Rapaic Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iz HT-a ističu kako se za korisnike PRO-PING-a ništa ne mijenja te nastavljaju koristiti usluge po dosadašnjim uvjetima te da će o  eventualnim budućim promjenama korisnici biti pravovremeno obavješteni.

Sa sjedištem u Pitomači, PRO-PING je osnovan 2010. godine i pruža širokopojasne usluge putem svoje optičke i bežične mreže, s naglaskom na ruralnim i manje urbanim područjima u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Osječko-baranjskoj županiji. PRO-PING je na dan 31.12.2025. godine imao 17 tisuća korisnika te 17 zaposlenika. Prihodi za 2025. godinu ostvareni su u iznosu od 3,5 milijuna eura. (D. Lijović)

Ključne riječi
Pitomača internet Pro-ping Hrvatski Telekom

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