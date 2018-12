Davor Dragičević uz povike 'pravda za Davida' doveden u tužiteljstvo u Banjoj Luci

Davor Dragičević, otac koji traži istinu o smrti sina Davida Dragičevića ubijenog u ožujku u Banjoj Luci, prevezen je jutros oko osam sati iz policijskog pritvora u tom gradu u okružno tužiteljstvo gdje će biti ispitan, a tužitelj će odlučiti hoće li za njega tražiti određivanje mjere pritvora, javlja N1.

Dragičević se tereti za ugrožavanje sigurnosti zbog navodnih prijetnji ministru unutarnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču 17. prosinca ispred zgrade Vlade RS.

Dragičević je prilikom ulaska u zgradu Okružnog tužiteljstva uzvikivao "pravda za Davida!", javlja RTL. Ispred zgrade Dragičevića je ispratilo nekoliko osoba iz neformalne grupe građana 'Pravda za Davida' koji su mu pružili podršku. Dragičević inače tvrdi da je vrh MUP-a RS umiješan u ubojstvo njegovog sina Davida, koje je već mjesecima obavijeno velom misterije.

Pred policijsku upravu, a zatim i pred okružno tužiteljstvo u Banja Luci stigla je i Suzana Radanović, majka ubijenog Davida koju je policija u utorak također privela i nekoliko sati držala u pritvoru u kojemu je noć proveo i oporbeni zastupnik u parlamentu RS Draško Stanivuković. On se u utorak pridružio prosvjednicima, a iz policije sada najavljuju kako će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu jer je tijekom privođenja navodno oštetio policijsko vozilo.

Protests are being scheduled for this evening both in Sarajevo and Banja Luka, after police in Banja Luka moved on Tuesday to end months of protests over the death of a 21-year-old David Dragicevic, arresting his father & dismantling an improvised shrine. https://t.co/VunQ2IvcPA