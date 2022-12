OD LANI CIJENA VIŠA ZA 20%

Čvarci skuplji od kulena i pršuta: Prodaju se i po 410 kuna, a očekuje se i daljnji rast

Čvarci se prodaju od 110 pa sve do 410 kuna u trgovačkim centrima. Za usporedbu, kilogram kulena stoji od 130 do 200 kuna, a drniški pršut od 220 do 400