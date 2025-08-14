Čovjek kojem je policija zabranila vjerski skup u Širokom brijegu završio u policiji

Radikalni islamist Sanin Musa koji je najavljivao organizirano klanjanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu i time izazvao višednevne napetosti nalazi se na informativnome razgovoru u policiji u Sarajevu, potvrdili su za Hinu iz Federalne uprave policije „On je pozvan na informativni razgovor i nalazi se u prostorijama Federalne uprave policije“, rekli su iz te policijske agencije. Dodali su da o drugim detaljima ne mogu govoriti.

Na njegovu Faceboook profilu ranije prijepodne netko je objavio kako je Musa priveden u policiju. „Trebao je predvoditi vjernike muslimane k Širokom Brijegu“, stoji u toj objavi. On je ranije najavio kako će povesti 1000 muslimanskih vjernika na organizirano obavljanje islamskog vjerskog obreda u Širokome Brijegu uoči Velike Gospe koja je tamo najveća svetkovina i za koju tamo boravi više desetaka tisuća ljudi. Policija je zabranila taj skup, no on je svejedno jučer najavio kako ne odustaje od prosvjeda navodeći da je u njemu proradio 'bosanski inat'.