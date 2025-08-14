Naši Portali
NA PUTU PREMA JABLANICI

Čovjek kojem je policija zabranila vjerski skup u Širokom brijegu završio u policiji

14.08.2025.
u 11:08

Musa je jučer najavio okupljanje u 11:30 kod džamije u Jablanici, konferenciju za medije te put prema Širokom Brijegu.

Radikalni islamist Sanin Musa koji je najavljivao organizirano klanjanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu i time izazvao višednevne napetosti nalazi se na informativnome razgovoru u policiji u Sarajevu,  potvrdili su za Hinu iz Federalne uprave policije „On je pozvan na informativni razgovor i nalazi se u prostorijama Federalne uprave policije“, rekli su iz te policijske agencije. Dodali su da o drugim detaljima ne mogu govoriti.

Na njegovu Faceboook profilu ranije prijepodne netko je objavio kako je Musa priveden u policiju. „Trebao je predvoditi vjernike muslimane k Širokom Brijegu“, stoji u toj objavi. On je ranije najavio kako će povesti 1000 muslimanskih vjernika na organizirano obavljanje islamskog vjerskog obreda u Širokome Brijegu uoči Velike Gospe koja je tamo najveća svetkovina i za koju tamo boravi više desetaka tisuća ljudi. Policija je zabranila taj skup, no on je svejedno jučer najavio kako ne odustaje od prosvjeda navodeći da je u njemu proradio 'bosanski inat'. 

Sanin Musa čelnik je Bosanske narodne stranke i islamski teolog, koji je ranije pokušao spriječiti organiziranje Parade ponosa u Sarajevu. Zajedno s njegovim objavama, jedan muškarac pozvao je muslimane da slijede Musu u Široki Brijeg i da se naoružaju. Povod za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu uslijedio je nakon što je objavljen videozapis u kojemu je navodno u središtu toga grada jednoj muslimanki pokrivenoj nikabom muškarac zabranio obred klanjanja. Iz Policijske uprave Široki Brijeg pojasnili su kako taj navodni incident njima uopće nije prijavljen, niti je utvrđena autentičnost videozapisa

U četvrtak su se oglasili i iz Gradske uprave u Širokome Brijegu poručujući da nema razloga za zabrinutost oko najavljenih okupljanja. „Nadležne policijske službe upoznate su sa situacijom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost građana te očuvali javni red i mir“, navodi se u obavijesti. Pojasnili su da policija  u suradnji s drugim sigurnosnim agencijama provodi pojačani nadzor prometa i legitimiranje sumnjivih osoba. Pozvali su građane da ne nasjedaju na provokacije te proslave svetkovinu Velike Gospe dostojanstveno "bez skretanja pozornosti na nebitne stvari".

BiH Široki Brijeg

Avatar paradajiz
paradajiz
11:15 14.08.2025.

Halo novinari, nije Široki brijeg, već Široki Brijeg! Nema na čemu :)

VA
VanjaPlank
10:20 14.08.2025.

Nema ništa od Bosne To još samo sljepci ne vide.Tko će natjerat milion srba da se drže zakona ,a Hrvate se preglasava. Podjela na tri djela pod jednom državom je jedino riješenje.

Avatar Looney Tunes
Looney Tunes
12:05 14.08.2025.

Krne bi u Teheran. Neć moći

