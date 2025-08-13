Naši Portali
PRIJAVLJENO POLICIJI

Pozvao Bošnjake da na klanjanje u Široki Brijeg ponesu oružje: ' Idete u jedno veliko leglo ustašluka'

13.08.2025.
u 16:56

Županijskom tužiteljstvu sa sjedištem u Širokom Brijegu nepoznate osobe su prijavile slučaj sprječavanja obreda klanjanja sa zahtjevom da se kazni muškarac koji  je prestrašio mladu muslimanku

Policiji je prijavljen muškarac koji je pozvao Bošnjake da s oružjem budu pratnja onima koji planiraju masovno održati vjerski obred klanjanja u Širokom Brijegu uoči blagdana Velike Gospe na što je pozvao islamski teolog Sanin Musa, a kojega je policija služeno obavijestila da je njegov skup zabranjen.

"Svi vi koji budete išli tamo, a tko god od vas ima oružani list, osobno naoružanje… neka ga ponese sa sobom i neka s tim naoružanjem bdije dok ostali klanjaju. Tako nas i Kur'an uči. Govorim vam to zato što idete u jedno veliko leglo ustašluka'', poručio je Muamer Hasanagić. Kako su potvrdili za Hinu, ta prijetnja je prijavljena policiji u Federaciji BiH. 

Hasanagić je pritom u video zapisu pozvao veliki broj Bošnjaka muslimana da se priključe inicijativi teologa i političara Sanina Muse, te zajedno s njim organizirano u znak prosvjeda odu u Široki Brijeg. Taj poziv uslijedio je nakon što je objavljen video zapis u kojemu je navodno u središtu Širokog Brijega jednoj muslimanki muškarac zabranio obred klanjanja.

Iz Policijske uprave Široki Brijeg pojasnili su međutim kako taj navodni incident njima uopće nije prijavljen, niti je utvrđena autentičnost video zapisa. Naveli su kako je Musi dostavljena odluka Policijske uprave o zabrani okupljanja i obreda klanjanja u Širokom Brijegu koja je bila najavljena za četvrtak u tome gradu budući da bi postojao sigurnosni rizik za njegovo održavanje. 

Županijskom tužiteljstvu sa sjedištem u Širokom Brijegu nepoznate osobe su prijavile slučaj sprječavanja obreda klanjanja sa zahtjevom da se kazni muškarac koji  je prestrašio mladu muslimanku.  Široki Brijeg je grad s gotovo isključivo hrvatskim katoličkim stanovništvom, a na Veliku Gospu i dan uoči te svetkovine okupi se više desetaka tisuća ljudi iz inozemstva i brojni katolički hodočasnici.

FI
Filantrop
17:20 13.08.2025.

Uvijek je bilo fanatika a i korisnih bu....a koji se sa time slažu

HA
Hasanseckati
17:16 13.08.2025.

T.urc.i se nesto uzjogunili kad im nije uspjela mucka provokacija. Potomci kukavica i prevrtljivaca.

CO
CommonSense
17:23 13.08.2025.

Muamer stvarno ne voli svoju zemlju. Tužno

