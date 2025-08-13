Sanin Musa najavio dolazak u Široki Brijeg uprkos zabrani policije: 'Sada nema odustajanja'

Islamski teolog i predsjednik Bosanske narodne stranke Sanin Musa putem Facebooka je potvrdio da neće odustati od dolaska u Široki Brijeg kako bi klanjao u tome gradu 'zajedno s 1000 muslimana', iako mu je policija zabranila održavanje skupa. Okupljanje je planirano na uočnicu Velike Gospe, najveće katoličke svetkovine koja u Široki Brijeg – grad gotovo stopostotno nastanjen Hrvatima katolicima – tradicionalno privlači desetke tisuća vjernika.

Musa je naveo da će se sudionici okupiti u Jablanici kod gradske džamije u 11:30 sati, održati konferenciju za medije, a zatim krenuti prema Širokom Brijegu. Iako tvrdi kako je cilj “samo pomoliti se Bogu/Allahu” te poziva i pravoslavne i katoličke vjernike da im se pridruže, najava skupa u takvom vremenu i mjestu izazvala je osude i zabrinutost zbog mogućih incidenata.

Povod za najavljeno okupljanje Musa vidi u navodnom incidentu iz nedavno objavljenog videa na kojem žena u nikabu sama klanja u središtu Širokog Brijega, dok joj u jednom trenutku prilazi muškarac i rukom pokazuje da ode. No, video je krajnje nejasan, s nizom nelogičnosti – nema drugih svjedoka, snimanje je statično i kontinuirano, a cijela situacija djeluje inscenirano. Upravo zbog tih okolnosti mnogi smatraju da Musa koristi taj događaj kao povod za svjesnu provokaciju.

Musa je u objavi naveo kako ga je zbog slučaja ispitivala SIPA i druge policijske agencije, koje su ga, tvrdi, ljubazno zamolile da odustane od akcije. Isprva je, kaže, o tome razmišljao, ali nakon što je primio nove uvrede i prijetnje “od katoličkog življa iz zapadne Hercegovine i Hrvatske” odlučio je da “sada nema odustajanja”, dodavši kako mu je proradio “bosanski inat”. S obzirom na to da je najava skupa povezana s najvažnijim vjerskim događajem za katolike u Hercegovini, a održala bi se u gradu gotovo potpuno hrvatsko-katoličkog sastava, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da postoji ozbiljan rizik od izazivanja tenzija i mogućih incidenata.