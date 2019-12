'Član sam HDZ-a i neću se ispisati, a ne očekujem ni sankcije'

Stjepan Tuđman, jedan od troje djece pokojnog prvog hrvatskog predsjednika RH i utemeljitelja HDZ-a Franje Tuđmana, podržava predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru i bio je na Škorinu nedjeljnom skupu u dvorani Lisinski.

Konkretan program

Tuđman je član HDZ-a, stranke čija je predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, ali iz HDZ-a se ne namjerava iščlaniti unatoč tome što, očito nezadovoljan politikom i kandidatkinjom HDZ-a, podržava suparničkog kandidata.

– Kakve to veze ima što sam član HDZ-a, pa bira se najbolji kandidat! A kad proučite program koji nudi Škoro, a koji nude Grabar-Kitarović i Milanović, vidjet ćete da je on najbolji kandidat – odgovorio nam je S. Tuđman i dodao neka se iz HDZ-a iščlanjuju oni koji ne misle kao on. Ponudio je i dodatna objašnjenja zašto je uz Škoru.

– Mislim da se Škori može vjerovati, on je dobro rješenje za Hrvatsku – rekao nam je Tuđman. On ne očekuje nikakve sankcije iz HDZ-a zato što podržava Škoru jer, dodaje, to je njegov stav i mišljenje da je Škoro bolji kandidat za predsjednika.

– Žalosno je što nitko ne govori o tome što je dr. Škoro konkretno predložio i koje on politike točno nudi u svom programu, nego se izvlače nevažne stvari koje je govorio o Kolindi Grabar-Kitarović ili Milanoviću. Meni se posebno sviđa to što bi Škoro o najvažnijim stvarima odluke donosio na referendumu, to je radio i moj otac, o važnim se odlukama konzultirao s narodom – prepoznao je Stjepan Tuđman u Škorinim potezima modus operandi pokojnog predsjednika. Stjepan Tuđman napominje kako je on jedan od utemeljitelja HDZ-a i dodaje kako on zna što je bio izvorni program i politika HDZ-a, a u što se kasnije sve pretvorilo nakon smrti Franje Tuđmana.

– Tada su Ivica Račan i Stjepan Mesić počeli s idiotskom politikom detuđmanizacije, a ona se nastavila Sanaderovim preuzimanjem HDZ-a. Tomislav Karamarko i Andrej Plenković pokušali su stranku vratiti na staze Tuđmanove politike – rekao nam je Stjepan Tuđman.

Obitelj Tuđman u Sanaderovo je vrijeme bila prilično marginalizirana u HDZ-u. Tuđmanov najstariji sin Miroslav HDZ je napustio početkom 2000.-ih, nakon okršaja Sanader – Pašalić, da bi potom osnovao stranku HIP i s Pašalićevim Hrvatskim blokom (neuspješno) izišao na parlamentarne izbore. U HDZ se vratio 2011. godine, u vrijeme Jadranke Kosor, kojoj je Ivo Sanader predao stranku i Vladu nakon što je 2009. dao ostavku na obje funkcije.

Stjepan Tuđman na Škorinu je predizbornom skupu bio u društvu svoje kćeri, Nere Kristine Tuđman, najmlađe unuke pokojnog predsjednika. Ona se prije godinu i pol iščlanila iz HDZ-a nezadovoljna politikom vodstva stranke. Okidač njezina odlaska iz HDZ-a bila je odluka Andreja Plenkovića i Predsjedništva HDZ-a o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Protiv Istanbulske bio se tada izjasnio i njezin otac Stjepan Tuđman u pismu nekad istaknutih HDZ-ovaca vodstvu stranke, a i Miroslav Tuđman, najstariji Tuđmanov sin, kao saborski zastupnik HDZ-a glasao je protiv ratifikacije Istanbulske.

I dok Stjepan Tuđman podržava Škoru, Andrej Plenković jučer je odgovorio na Škorine poruke da je on izdao HDZ te na njegov poziv HDZ-ovcima da glasuju za njega na izborima jer će biti njihov predsjednik.

“Glas Škori, glas SDP-u”

– Glas za Škoru glas je za Milanovića i SDP. Dvije minute Škorina nastupa koje sam vidio djelovale su mi kao neka parodija na Večernju školu, s time što je Večernja škola zabavna, a ovo je loše. Čovjek puno bolje pjeva nego što govori – rekao je Plenković. Škoro mu je na to odgovorio da njegova Vlada i vladavina nisu parodija nego tragedija i da je i Plenkoviću i Grabar-Kitarović došao kraj.