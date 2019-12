Ivanković: U tijeku je neprijateljsko preuzimanje glasača HDZ-a

Komentator Večernjeg lista Davor Ivanković zajedno s Ivom Puljić Šego u TV studiju Večernjeg lista komentirao je početak kampanje za predsjedničke izbore koju je u ovom trenutku obilježila komunikacija predsjedničkog kandidata Miroslava Škore i aktualne predsjednice i predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović te Andreja Plenkovića, predsjednika HDZ-a.

Na pitanje hoće li doći do promjene strategije nakon objave posljednje ankete objavljene u petak prema kojoj je razlika između troje glavnih kandidata u okviru statističke pogreške i prema kojoj Škoro pobjeđuje predsjednicu Grabar-Kitarović u drugom krugu, Ivanković je naveo kako su rezultati anketa bili očekivani.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prije europskih izbora dogodila se gotovo ista stvar. Ankete su prikazivale jedno stanje 15 dana do izbora, a onda su se glavni takmaci pomaknuli za pet posto. Ovdje se to dogodilo još drastičnije. Pomak je bio sedam posto. Skoro je nemoguće da se dogodi takav pomak. Neka svatko zaključi sam za sebe. Stranke rade ankete same za sebe. One su strogo čuvana tajna i uvijek dopre neki glas. Rezultati znače izuzetno zanimljivo razdoblje. To znači otrježnjenje u stožeru Grabar-Kitarović i mobilizaciju kod Miroslava Škore.

- Nama se nekako činilo da je Škoro uspavan u svojoj kampanji i nekako preoprezan. To je očito bila taktika kad je on neočekivano jako nastupio. I to na povijesnom mjestu - dvorani Vatroslava Linskog. Svi oni koji su pratili atmosferu na prvom općem saboru HDZ-a mogu usporediti atmosferu. Ne bih izjednačio s prvim osnivačkim saborom HDZ-a, ali brojke su tu. Ako mogu usporediti, osjetila se jedna strast i narodski ljudi. - smatra Ivanković.