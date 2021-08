Cijene u nekoliko godina pale 85 posto: Kako je BiH doživjela potpuni krah u proizvodnji smilja

Od ogromnog potencijala gospodarstva do potpunog kraha u samo nekoliko godina, predsjednik Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ahmed Džubur ispričao je kako je Bosna i Hercegovina propustila šansu biti dugoročno najvećim proizvođačem biljke smilja na svijetu.

Kako je kazao za Klix.ba, u Francuskoj je prije nekoliko godina krenula ekspanzija proizvodnje proizvoda na bazi smilja zbog čega su bili potrebni novi proizvođači, a svoju su priliku ugledali Hercegovci.

- Tada je u Hercegovini počela plantažna proizvodnja, gdje su za nekoliko godina površine pod smiljem postale tolike da je Bosna i Hercegovina bila globalno najveći plantažni proizvođač smilja na svijetu, započeo je priču Džubur.

Cijene smilja po kilogramu su se kretale oko 20 kuna, no prava zarada ležala je u ulju smilja gdje se po litri ulja moglo zaraditi i više od 20.000 kuna, zbog čega su se po Hercegovini mahom počele otvarati destilerije. Takva ulja onda bi se promovirala na sajmovima eteričnih ulja u Njemačkoj gdje bi se najviše isticali proizvođači iz juga BiH.

Iako je ulja smilja bilo puno za ponuditi, ono nije bilo ekološki čisto, a proizvođači su često dodavali raznorazne pesticide i kemijska sredstva koja bi se kasnije vidjela u analizama, priča Džubur. Takva ulja nisu bila upotrebljiva niti za farmaceutske niti za kozmetičke svrhe, a cijena im je ubrzo pala na svega 3.000 kuna po litri.

- Kada bi nekim proizvođačima na biljke došle štetočine i bolesti, prskali bi ih farbom zelene boje s ciljem da ih prodaju, što je kroz proces asimilacije dovodilo do toga da je ulje katastrofalnog sastava. Čak je bilo primjera i da se takvo ulje, koje je prodavano na inostranom tržištu, nerijetko miješalo s jestivim uljem, tako da je došlo do situacije da su međunarodni farmaceutski i kozmetički stručnjaci zaključili da kupovina ulja iz BiH nije pouzdana i da je treba izbjegavati. To je glavni razlog kraha, kaže.

- Danas, prema informacijama s terena, imamo oko 20 posto onih koji su krenuli u taj proces da su se ipak zadržali u biznisu sa smiljem, a to su ljudi koji nikada nisu imali problema s kemijskim analizama i koji su sačuvali povjerenje svojih partnera iz inozemstva, priča.

