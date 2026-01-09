Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI KORAK

EU i južnoamerički blok Mercosur potpisali ugovor: Stvorena najveža zona slobodne trgovine na svijetu

LXV Mercosur Summit in Montevideo
Martin Varela Umpierrez/REUTERS
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
09.01.2026.
u 20:42

“Nakon više od 25 godina današnje odluke označavaju povijesni korak naprijed u jačanju strateškog partnerstva s Mercosurom”, izjavio je ciparski ministar za energiju, trgovinu i industriju Michael Damianos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a

Države članice EU-a u petak su kvalificiranom većinom odobrile potpisivanje trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur, čime se stvara najveća zona slobodne trgovine na svijetu.

“Nakon više od 25 godina današnje odluke označavaju povijesni korak naprijed u jačanju strateškog partnerstva s Mercosurom”, izjavio je ciparski ministar za energiju, trgovinu i industriju Michael Damianos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.
 Odluke kojom se odobrava potpisivanje sporazuma o partnerstvu EU-Mercosur (EMPA) i privremenog trgovinskog sporazuma (ITA) donesene su u pisanoj proceduri.
 Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sada može u ponedjeljak otputovati u Paragvaj, koji trenutačno predsjedava Mercosurom, i potpisati te sporazume. Da bi ti sporazumi stupili na snagu trebat će još pristanak Europskog parlamenta. Sporazumom EU-Mercosur stvara se najveća zona slobodne trgovine na svijetu s više od 700 milijuna potrošača.

 “U vrijeme rastuće globalne neizvjesnosti, ključno je da ojačamo našu političku suradnju, produbimo naše gospodarske veze i održimo našu zajedničku predanost održivom razvoju. Ovi sporazumi stvorit će nove prilike za poduzeća s obje strane, a istovremeno će osigurati snažne zaštitne mjere za naše najosjetljivije sektore i pravedan, održiv okvir za trgovinu“, istaknuo je ministar Damianos.
 Europski izvoznici imat će koristi od niskih carina u regiji koja ima visoke carinske stope za gotovo sve zemlje u svijetu. Prema procjenama Komisije sporazum može povećati godišnji izvoz EU-a u Mercosur do 39 posto (49 milijardi eura), podržavajući više od 440 000 radnih mjesta diljem Europe.

O trgovinskom sporazumu s Mercosurom pregovori su se vodili više do 25 godina. Sporazum bi omogućio EU-u izvoz više automobila, strojeva, vina i žestokih pića u Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Zauzvrat, sporazum bi olakšao uvoz južnoameričkog mesa, šećera, riže, meda i soje u Europu, što je izazvalo uzbunu kod poljoprivrednika.

Nepropisno parkiran automobil čeških tablica blokirao tramvaju prolaz. Zbog jedne osobe, svi putnici kasne
Ključne riječi
EU Mercosur

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
20:54 09.01.2026.

dakle opet popušenko EU farmeri...a protesti bili po svuda. i onda vele da bez razloga ljud ene vole EU institucije...od kuda im pravo da to potpisuju a ljudi su protiv? za čije je to dobro?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!