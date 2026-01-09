FOTO Vruće scene! Maja Šuput ispod slapova izmjenjivala nježnosti sa Šimom

Naša glazbena diva, Maja Šuput već nekoliko dana uživa daleko od Hrvatske - na čarobnom otoku Bali smještenom u Indoneziji.
Foto: Instagram
Pjevačica je na putovanje povela svog emotivnog partnera Šimu Eleza, reality zvijezdu koji je nastupao u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", preslatkog sinčića Blooma te nekoliko prijatelja.
Foto: Instagram
Ova vesela ekipa već danima uveseljava Majine pratitelje predobrim fotografijama, a sada je Maja objavila fotke od kojih će vam zastati dah.
Foto: Instagram
Naime, na fotografijama ona i njezin dečko Šime Elez stoje ispod slapova rijeke te ga je zajahala tako što mu se popela u krilo.
Foto: Instagram
Ovi preslatki kadrovi mnoge su ostavili u nevjerici, a očito je kako ovaj par doista uživa u ljubavi.
Foto: Instagram
Više fotografija s njihova putovanja pogledajte u nastavku naše galerije.
Foto: Instagram
