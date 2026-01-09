Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Vruće scene! Maja Šuput ispod slapova izmjenjivala nježnosti sa Šimom
Naša glazbena diva, Maja Šuput već nekoliko dana uživa daleko od Hrvatske - na čarobnom otoku Bali smještenom u Indoneziji.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Pjevačica je na putovanje povela svog emotivnog partnera Šimu Eleza, reality zvijezdu koji je nastupao u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", preslatkog sinčića Blooma te nekoliko prijatelja.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ova vesela ekipa već danima uveseljava Majine pratitelje predobrim fotografijama, a sada je Maja objavila fotke od kojih će vam zastati dah.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Naime, na fotografijama ona i njezin dečko Šime Elez stoje ispod slapova rijeke te ga je zajahala tako što mu se popela u krilo.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Ovi preslatki kadrovi mnoge su ostavili u nevjerici, a očito je kako ovaj par doista uživa u ljubavi.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Više fotografija s njihova putovanja pogledajte u nastavku naše galerije.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Ne propustite
USKORO KREĆE
Kyrgios odbio pozivnicu za Australian Open, legendarni Wawrinka će nastupiti
Video sadržaj
ODJEKNULE EKSPLOZIJE
VIDEO Šire se snimke napada razornim Orešnikom: Rusi otkrili što su im bile mete
Video sadržaj
NEMA ŠTO NIJE SMISLIO
Isplivao Trumpov šokantan plan za Grenland: Daje do 100.000 dolara po glavi stanovnika?
NOVITET NA TRŽIŠTU
VIDEO Kinezi predstavili auto s jedinstvenom baterijom: Stiže i u Europu, a bit će jeftiniji od svojih prethodnika
1
/
Molimo vas pričekajte...