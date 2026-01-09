Naši Portali
KOMENTIRAO NIZ TEMA

VIDEO Milanović: 'Grenland je beskoristan ali ima jedno otočje, ne znam jesu li ih Amerikanci vidjeli na karti...'

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL, Julia Wäschenbach/dpa
1/2
Autori: Ivica Beti, Šimun Ilić
09.01.2026.
u 19:21

Posebno je odbacio tezu da Grenland ima ključnu ulogu u američkoj sigurnosti: „Grenland za američku sigurnost ne predstavlja ništa. A ako ikada bude predstavljao nešto, to će značiti da se led na Arktiku toliko otopio da će glavni grad Amerike biti u Denveru“

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je oštro komentirao najave iz Sjedinjenih Američkih Država o mogućem anektiranju ili kupnji Grenlanda, ocijenivši cijelu raspravu politički i strateški neutemeljenom, ali i simptomom šireg raspada međunarodnog poretka.

Milanović je jasno naglasio da Grenland pripada Danskoj i da se oko toga ne može voditi nikakva ozbiljna rasprava. „Ne možete ne biti na strani Danske’ – Grenland je danski teritorij“, poručio je, odbacujući ideju da bi se o statusu otoka moglo pregovarati izvan okvira suvereniteta Kopenhagena.

Osvrćući se na ulogu međunarodnih aktera, predsjednik je naglasio da glavni tajnik NATO-a nema političku moć odlučivanja. „Glavni tajnik NATO je glavni tajnik NATO-a, a ne predsjednik Europske komisije. Dobrodošao je u Hrvatsku kao gost, razgovarat ćemo, ali on nema moć donositi odluke. Nije čak ni tehnička osoba u tom smislu“, rekao je Milanović, dodavši kako stvarnu moć u ovom slučaju ima isključivo Danska.

Prema njegovim riječima, Danska je desetljećima bila lojalan, čak pokoran američki saveznik, a sada se našla u paradoksalnoj situaciji. „Bili su pokorni američki partner, a sad su ovo dobili kao nagradu“, primijetio je ironično. Posebno je odbacio tezu da Grenland ima ključnu ulogu u američkoj sigurnosti. „Grenland za američku sigurnost ne predstavlja ništa. A ako ikada bude predstavljao nešto, to će značiti da se led na Arktiku toliko otopio da će glavni grad Amerike biti u Denveru“, rekao je, jasno aludirajući na katastrofalne klimatske promjene koje bi prethodile takvom scenariju.

Milanović se dotaknuo i realnih pomorskih ruta na Arktiku. Amerikance zanima, kako je naveo, plovni koridor iznad Rusije koji se koristi ljeti i završava na Beringovom prolazu. „Rusija ima oko 50 ledolomaca i na to se pripremala godinama. Ako Kina želi doći do Arktika, mora proći kroz Beringov prolaz – desetak milja od američke obale, pod potpunom američkom kontrolom“, objasnio je, dodatno relativizirajući stratešku vrijednost Grenlanda.

Prema Milanoviću, Grenland je u praksi beskoristan. „Amerikanci su zatvarali baze na Grenlandu. Sjeverni dio je okovan ledom, tuda se ne može ploviti. Kad se jednom bude moglo ploviti, ljudska civilizacija kakvu poznajemo više neće postojati“, upozorio je. Smatra da zanimljiv položaj ima Svalbarsko otočje kojim upravlja Norveška. „Tamo završava Golfska struja, more nije zaleđeno i to je zaista zanimljivo, samo ne znam jesu li u američkoj administraciji to još vidjeli na karti“, rekao je, implicirajući da postoje daleko relevantnije točke na Arktiku od Grenlanda. Predsjednik je zaključio kako Hrvatskoj nije u interesu „istresti sve“ što misli o toj temi, ali je ipak iznio jednu sumornu ocjenu: „Međunarodno pravo je fikcija. Ovo je sada zakon jačih.“

Smatra da Europska unija ima mentalitet kolonijalnog gospodara. Po cijelom svijetu ponaša se kao svojevrsna suptilirana kolonijalna sila – logikom: mi vam dajemo novac, mi razvijamo vašu demokraciju. Upravo zbog takvog pristupa, tvrdi, mnogi nas preziru. Prema njegovim riječima, EU mora jasno shvatiti što joj pripada, a što ne, te prihvatiti činjenicu da nije globalna sila. Riječ je o zajednici od više od dvadeset heterogenih nacionalnih država koje nikada neće funkcionirati kao centralizirani politički ni vojni centar, što je, kako kaže, jasno pokazala i situacija u Ukrajini, ali i širi međunarodni kontekst.

Hrvatski interes, naglašava, nikada neće biti identičan interesu velikih država, poput Velike Britanije ili drugih zapadnih sila. „Mi imamo svoju glavu i imamo svoj interes“, poručuje, dodajući da će Hrvatska o svojoj sudbini odlučivati sama – koliko god to okolnosti budu dopuštale.

Milanović o Grenlandu
Ključne riječi
Grenland Zoran Milanović

Komentara 22

Pogledaj Sve
Avatar Thor
Thor
19:33 09.01.2026.

Milanović je kao predsjednik RH beskoristan!

Avatar Matija22
Matija22
19:32 09.01.2026.

Bitno je da si ti koristan, a Grenland nije. Grenland je veličine 4 Ukrajine i kopno kad se snijeg otopi, bogat plinom i rijetkim mineralima.A topi se sve više i bit će kopno, tko zna s ćime još bogat to ameri znaju, možda zlatom i dijamantima ispod tog snijega.

OS
Ostrež
19:41 09.01.2026.

Na Grenlandu nema janjetine ni odojka za krkanje pa mu je beskoristan

