Ukrajinski piloti: NATO taktike ne funkcioniraju, morali smo sami smisliti kako preživjeti

Ukrajinski piloti koji upravljaju borbenim zrakoplovima F-16 nakon povratka s obuke u inozemstvu suočili su se s ozbiljnim izazovima na bojištu. Taktike zračne borbe koje su naučili tijekom NATO-obuke pokazale su se nedostatnima za stvarne uvjete rata u Ukrajini, osobito u blizini linije bojišnice, gdje je zračni prostor iznimno zasićen neprijateljskim sustavima protuzračne obrane i borbenim zrakoplovima.

Jedan ukrajinski pilot F-16 u službenoj snimci ratnog zrakoplovstva otvoreno je opisao taj problem: „Kada smo se vratili kući s obuke, suočili smo se sa stvarnošću. Taktike koje su nas učili u inozemstvu ne odgovaraju u potpunosti ratu koji mi vodimo.“ Prema njegovim riječima, zapadne metode temelje se na iskustvima ranijih sukoba u kojima zapadne zračne snage nisu djelovale u uvjetima tako guste i slojevite protuzračne obrane. U Ukrajini je situacija bitno drugačija, gotovo svaki let prema liniji dodira uključuje lansiranje neprijateljskih projektila, najčešće zrak-zrak.

Pilot je posebno istaknuo ruske lovce Su-35, Su-57 i MiG-31 kao glavne prijetnje u zraku, dok istodobno snažni ruski protuzračni sustavi znatno ograničavaju slobodu djelovanja. „Gotovo svaki izlazak prema bojištu znači da neprijatelj lansira projektile na naše zrakoplove“, naveo je.

Zbog toga su ukrajinski piloti prisiljeni letjeti na malim visinama, koristeći reljef terena kako bi smanjili vidljivost za neprijateljske radare i sustave navođenja projektila. „Nažalost, nemamo mogućnost dugo ostati na većim visinama. Zato letimo niže kako bismo smanjili prijetnju protuzračnih sustava“, objasnio je pilot. U takvim okolnostima, posade F-16 morale su same razviti nova pravila borbene uporabe. Fokus je stavljen na presretanje krstarećih projektila, uništavanje bespilotnih letjelica te preživljavanje borbenih operacija u neposrednoj blizini bojišnice. „Morali smo sjesti i sami razraditi kako ćemo djelovati, kako ćemo rušiti krstareće projektile, uništavati dronove i boriti se blizu linije dodira“, rekao je.

Posebno zahtjevne su zadaće pratnje, u kojima F-16 namjerno izlažu sebe neprijateljskim lovcima kako bi ih prisilili na lansiranje projektila i time iscrpili njihove zalihe. U jednom opisanom slučaju, ukrajinski piloti su manevriranjem natjerali ruske zrakoplove na istodobna lansiranja iz više smjerova, što je omogućilo udarnim zrakoplovima da izvrše napad i sigurno se povuku. Kako piše Defence Blog, ukrajinski F-16 do sada su presreli više od 1.300 ruskih projektila i bespilotnih letjelica, a u jednoj potvrđenoj misiji jedan je zrakoplov oborio čak šest krstarećih projektila tijekom jednog leta. Osim zadaća protuzračne obrane, F-16 su korišteni i za napade na kopnene ciljeve, uključujući vojna vozila, zapovjedna mjesta, skladišta streljiva i logističke objekte.