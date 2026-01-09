Slavni glumac se prepolovio za novu ulogu: Izbacio je samo jednu namirnicu i vratio kilažu iz srednje škole

Poznati holivudski glumac Matt Damon navikao je publiku na svoje impresivne fizičke transformacije, no njegova najnovija promjena za ulogu u dugoočekivanom epu "Odiseja" redatelja Christophera Nolana ostavila je mnoge bez daha. Gostujući u popularnom podcastu "New Heights", koji vode braća i zvijezde američkog nogometa Jason i Travis Kelce, pedesetpetogodišnji oskarovac otkrio je detalje iza svog zapanjujućeg gubitka kilograma. Nakon što su se na internetu pojavile prve fotografije sa snimanja, a voditelji prokomentirali njegov "prilično nabildan" izgled, Damon je potvrdio da je prošao kroz rigorozan proces kako bi zadovoljio viziju slavnog redatelja. Cijela preobrazba bila je, kako kaže, epsko putovanje, baš poput priče koju će ispričati na velikom platnu.

Kako bi se pripremio za ulogu legendarnog grčkog junaka Odiseja, Damon je morao postići specifičan izgled. Redatelj Nolan, s kojim je već surađivao na hitovima "Interstellar" i "Oppenheimer", imao je jasnu viziju. "Rekao je da želi da budem vitak, ali snažan", objasnio je glumac. To je značilo da nije bilo dovoljno samo izgubiti na težini, već je morao zadržati i definirati mišićnu masu kako bi vjerodostojno utjelovio heroja koji se nakon Trojanskog rata deset godina vraća kući. Taj je zahtjev postavio temelj za njegovu višemjesečnu disciplinu koja je uključivala intenzivne treninge i potpunu promjenu prehrambenih navika, a sve kako bi se postigao cilj.

Tijekom razgovora, Damon je otkrio ključnu promjenu koja je, prema njegovim riječima, napravila najveću razliku. "Doslovno sam, zbog jedne druge stvari koju sam radio sa svojim liječnikom, prestao jesti gluten", izjavio je. Objasnio je kako se njegova uobičajena težina kretala između 84 i 91 kilograma, no tijekom cijelog snimanja filma održavao je težinu od samo 76 kilograma. "Nisam bio tako lagan još od srednje škole", priznao je glumac. Ovakav rezultat nije stigao preko noći niti je bio posljedica samo jedne odluke, već kombinacije predanosti i pažljivo osmišljenog plana.

Iako je odricanje od glutena bilo presudno, Damon je naglasio kako je cijeli proces bio puno složeniji i zahtjevniji. "Bilo je to puno treninga i zaista stroga dijeta", rekao je. Svoj je režim priprema za fizički zahtjevne uloge, poput one u serijalu o Jasonu Bourneu, usporedio sa sezonom profesionalnog sportaša. "To postane dio tvog dana. Dio tvog posla, zar ne? Uđeš u rutinu i cijeli dan gradiš oko svih tih stvari", objasnio je braći Kelce, ističući kako je imao i pomoć osobnog trenera koji mu je pomogao definirati jasan cilj i držati se plana.

Zanimljivo je da promjena prehrane za Matta Damona nije bila samo privremena mjera za potrebe snimanja. U podcastu je otkrio da se i nakon završetka produkcije filma "Odiseja" nastavio pridržavati bezglutenske dijete. "Gotov sam s tim. Sve mi je bez glutena", rekao je i našalio se kako je čak uspio pronaći i bezglutensko pivo koje mu se sviđa. "Toliko je dugo prošlo otkad sam jeo gluten da više ne mogu procijeniti je li dobro ili ne. A to je dobar znak", zaključio je kroz smijeh. Njegova predanost novom načinu života pokazuje da je transformacija bila više od pukog ispunjavanja zahtjeva uloge, već je postala dio njegove svakodnevice.

Iako je Damonova priča nadahnjujuća, medicinski stručnjaci upozoravaju da samo izbacivanje glutena iz prehrane nije čarobni štapić za mršavljenje. Prema izvještajima medicinskih ustanova, ne postoje čvrsti znanstveni dokazi da isključivo eliminacija glutena dovodi do gubitka kilograma. Češće se događa da ljudi koji prijeđu na bezglutensku prehranu počnu donositi svjesnije odluke o hrani, konzumirajući više cjelovitih namirnica poput voća, povrća i nemasnog mesa, što posljedično dovodi do manjeg unosa kalorija i gubitka težine. Damonu se ovo nije dogodilo prvi put; za ulogu u filmu "Hrabrost ratnika" iz 1996. godine izgubio je između 18 i 23 kilograma u samo sto dana, što je kasnije opisao kao iznimno opasno iskustvo koje mu je moglo trajno oštetiti srce. Nasuprot tome, za film "Doušnik!" iz 2009. udebljao se gotovo 14 kilograma, što je opisao kao puno ugodniji i lakši proces.