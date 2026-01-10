Potražnja za stanovima pala, cijene i dalje rastu: Gotovinom kupljeno čak 70% nekretnina

Zagrepčani su za stan od pedesetak četvornih metara u trećem kvartalu prošle godine plaćali najmanje 30 tisuća eura više nego godinu prije, odnosno oko 180 tisuća eura. To su gotovo dvije prosječne godišnje plaće više nego 2024. godine za isti broj kvadrata. Prema oglasima na Njuškalu, stanovi te veličine trenutačno se nude po cijenama od 190.000 do 300.000 eura, no pitanje je po kojim se cijenama i u kojoj mjeri doista prodaju.
Stari skočili više nego novi
KATE MIDDLETON
FOTO Pokazivala je noge u minicama, prošetala je modnom pistom u grudnjaku i gaćicama, a onda se potpuno promijenila
2
SUNCE NA VIDIKU
Zima se ne predaje: Najavljen snijeg i olujna bura, a onda stiže veliki temperaturni preokret
Video sadržaj
Glazbeni spektakl
A porezna uprava, financijska policija šute bave se provjerom običnih smrtnika nesrazmjer prihoda od 200-2000 €, a ekipa skešira 300.000 gotovine i to im nije sumnjivo. Naravno da nije jer su dobili takvu uputu, naredbu jer su to "njihovi". Svakim danom su sve više izražajne dvije Hrvatske, njihova i naša, nikad veće podjele, nikad veća bahatost i pohlepa.