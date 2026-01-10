Naši Portali
STAMBENO PITANJE

Potražnja za stanovima pala, cijene i dalje rastu: Gotovinom kupljeno čak 70% nekretnina

Karlovac: Gradnja nove stambene zgrade
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
10.01.2026.
u 06:27

Prosječno godišnje poskupljenje stambenih kvadrata gotovo 14 posto, u odnosu na prethodno tromjesečje rast je tri posto

Zagrepčani su za stan od pedesetak četvornih metara u trećem kvartalu prošle godine plaćali najmanje 30 tisuća eura više nego godinu prije, odnosno oko 180 tisuća eura. To su gotovo dvije prosječne godišnje plaće više nego 2024. godine za isti broj kvadrata. Prema oglasima na Njuškalu, stanovi te veličine trenutačno se nude po cijenama od 190.000 do 300.000 eura, no pitanje je po kojim se cijenama i u kojoj mjeri doista prodaju.

Stari skočili više nego novi

nekretnine stanovi stambeno pitanje

SS
simpatican.simpa
08:00 10.01.2026.

A porezna uprava, financijska policija šute bave se provjerom običnih smrtnika nesrazmjer prihoda od 200-2000 €, a ekipa skešira 300.000 gotovine i to im nije sumnjivo. Naravno da nije jer su dobili takvu uputu, naredbu jer su to "njihovi". Svakim danom su sve više izražajne dvije Hrvatske, njihova i naša, nikad veće podjele, nikad veća bahatost i pohlepa.

BO
Bono1234
07:09 10.01.2026.

Odakle danas jednom običnom čovjeku gotovina od 100 ili 200 tisuća eura? Tko to kupuje stanove za gotovinu, i odakle ta gotovina? To Vlada može provjeriti i javno obznaniti. Mislim da je javnost jako zainteresirana.

Avatar smetscernji23122027
smetscernji23122027
08:16 10.01.2026.

Oglasi na Njuškalu su mjerilo cijene stana? Jako dobro mi je poznat stan koji je na Njuškalu "koštao" 229.000 Eura a prodan je na kraju za 144.000.

